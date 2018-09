Következő írásunk

Több, az afrikai sertéspestisnek Kovászna megyébe való átterjedését megakadályozó intézkedést is életbe léptettek a háromszéki hatóságok szombattól, miután a szomszédos Buzău megyében két településen is megjelent a kór gyanúja. Necolae-Viorel Radocea alprefektus, valamint Sikó-Barabási Sándor, a megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság vezetője tegnap ismertették a legfontosabbakat. A lakosságot is fokozott odafigyelésre, óvatosságra intik, mivel a kór terjedéséhez, mint a szomszéd megyében történtek is mutatják, az emberi felelőtlenség is nagy mértékben hozzájárul.