Idős egereket fiatalítottak meg fiatal emberek vérplazmájával amerikai kutatók, az állatoknak javult az emlékezőképességük, kognitív funkcióik és fizikai képességeik is. A módszert jelenleg Alzheimer-kórban szenvedő embereknél próbálják ki.

Korábbi kutatásokban idős és fiatal egerek érrendszerét kapcsolták össze, ami csupán az idős állat számára végződött kedvező eredménnyel. Miközben a fiatal állatok agya elkezdett öregedni, az öregebb állatok fiatalabbá váltak. „A megújulás hatásának vagyunk tanúi” – hangoztatta Sakura Minami, az öregedéssel kapcsolatos betegségek ellenszerét kutató Alkahest cég szakembere, aki az amerikai Idegtudományi Társaság San Diegó-i konferenciáján ismertette legújabb kutatásaik eredményeit.

A fiatalság kulcsa a kutatók szerint a vérplazmában – a vér folyadék összetevőjében – van. Számos tanulmányban kimutatták, hogy fiatal egerek vérplazmáját idős egerekbe juttatva megújul az agy és más szervek, köztük a máj, a szív és az izmok. Hogy megtudják, emberek esetében is működhet-e a módszer, Minami és kollégái 18 éves emberek vérmintáit fecskendezték be 12 hónapos egerekbe, s azt találták, hogy az emberi plazmának fiatalító ereje van. „A fiatal emberi plazma javítja a kognitív képességeket. Az egerek memóriája megőrződött” – idézte Minamit a New Scientist tudományos ismeretterjesztő folyóirat honlapja. A kutatócsoport a kezelt egerek agyában több új idegsejtet talált. Minami annak a reményének adott hangot, hogy eredményeik segíthetik az öregedés elleni kezelést emberek esetében. (MTI)