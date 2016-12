Liviu Dragnea, az SZDP elnöke kifejtette: a választásokon szerzett több mint 45 százalékos támogatás nyomán „legitim” módon magának kérhette volna a posztot, de tekintettel arra, hogy ebben egy hatályos törvény és az államfő ellenkezése megakadályozza, olyan személyt jelölt, akinek a kormányzati tevékenységéért pártelnökként felelősséget tud vállalni.

A romániai muzulmán közösségből származó Sevil Shhai­deh (születési neve Sevil Geambec) 2015 májusától kezdődően fél évig vezette a fejlesztési tárcát, miután elődje, Dragnea lemondott a tárca éléről. Korábban államtitkári posztot töltött be a tárcánál.

Dragnea nem titkolta: alkotmányellenesnek tartja azt a törvényt, amely – priusza lévén – „egyelőre” megfosztja őt attól a lehetőségtől, hogy magának igényelje a miniszterelnöki posztot, ezzel is jelezve: ideiglenes megoldásnak tekinti bizalmi emberének várható miniszterelnöki kinevezését. Ezt azzal indokolta, hogy nem háríthatja el magáról azt a hatalmas felelősséget, amelyet a választók bizalma jelent számára, ezért olyan jelöltet keresett, aki dolgozni, az SZDP programját végrehajtani „megy a kormánypalotába”, nem azért, hogy személyes politikai ambícióit érvényesítse.

Ha Klaus Iohannis elfogadja a szociáldemokraták javaslatát, és őt bízza meg kormányalakítással, Sevil Shhaideh lesz Románia első női miniszterelnöke. Shhaideh miniszteri kinevezése alkalmával Dragnea cáfolta azt a sajtóértesülést, hogy násznagy lett volna munkatársa esküvőjén, mint mondta: a muzulmánoknál nincs násznagy, ő tanúként volt jelen az esküvőn.

Az SZDP elnöke a Liberálisok és Demokraták Szövetsége társelnökeivel együtt jelent meg tegnap az elnöki hivatalban, ahova Klaus Iohannis államfő kormányalakítási tárgyalásra hívta a pártokat, ezzel is jelezve, hogy Shhaideh a parlamenti mandátumok 54 százalékával rendelkező szociálliberális koalíció közös jelöltje.

Az államfő ma is folytatja az egyeztetéseket a pártok vezetőivel, és várhatóan csak azt követően jelenti be, kit bíz meg kormányalakítással. Romániában főleg Dobrudzsában él őshonos – török, tatár – muzulmán közösség. A 2011-es népszámláláson csaknem 65 ezren vallották magukat muzulmán vallásúnak az országban.

Amennyiben Klaus Iohannis államfő elutasítja a Sevil Shhai­deh-re vonatkozó javaslatot, nem fog más miniszterelnök-jelöltet megnevezni – jelentette ki tegnap Liviu Dragnea.