A merénylet elkövetésével a tunéziai születésű, 24 éves Anis Amrit gyanúsítják, aki a körözés szerint 178 centiméter magas, nagyjából 75 kilogramm súlyú, a haja fekete, a szembe barna. Anis Amrira azért terelődött a gyanú, mert a kamion vezetőfülkéjéből előkerült a tárcája, benne egy, a nevére szóló igazolvánnyal, amely az úgynevezett befogadotti státusát igazolja. Ilyen jogállásba azok az elutasított menedékkérők kerülnek, akiknek valamilyen okból nem kell távozniuk az országból, például azért, mert nincsenek papírjaik. „Vigyázat: erőszakot alkalmazhat, és fegyver lehet nála!” – áll a felhívásban, amely szerint egy ingyenesen hívható telefonszámon és e-mailen is várják az értesüléseket. A gyanúsított ellen kedden éjfélkor nem nyilvános körözést adtak ki a schengeni övezet egészére. A rendőrségi gyakorlat szerint a nyilvánossághoz akkor fordulnak, amikor az összes többi lehetőséget kimerítették, a lépés így arra utal, hogy nincs forró nyom az ügyben.

Anis Amri a hivatalos adatok szerint tavaly nyáron érkezett Németországba menedékkérőként. A biztonsági szervek az év elején figyeltek fel a több személyazonosságot használó férfira, a súlyos, erőszakos bűncselekmény elkövetésére hajlamos, közveszélyes személyek, illetve a radikális iszlamista szubkultúra tagjai közé sorolták. A tartományi és szövetségi hatóságok közös terrorelhárító központja is foglalkozott vele, legutóbb novemberben, és a szövetségi legfőbb ügyészség eljárást indított ellene súlyos, állam elleni bűncselekmény előkészítésének gyanújával. Menedékjogi kérelmét júniusban elutasították, és azért nem tudták hazatoloncolni, mert nem voltak iratai, a tunéziai hatóságok pedig sokáig vitatták, hogy az észak-afrikai ország állampolgára, és nem akarták pótolni az iratokat. Új útlevele már csak a berlini merénylet után, szerdán érkezett meg a német hatóságokhoz. Ralf Jäger, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány belügyminisztere szerint több német biztonsági szerv közveszélyes, radikális iszlamistaként tartotta számon Amrit.

A tunéziai hatóságok is nyomozást indítottak az ügyben. A tunéziai rádió arról adott hírt, hogy az ország központi, falusias térségéből származó Anis Amri hét évvel ezelőtt hagyta el hazáját, és illegális bevándorlóként érkezett Olaszországba. Ott több évre bebörtönözték azzal a váddal, hogy felgyújtott egy iskolát. Németországba – édesapjának beszámolója szerint – tavaly költözött át. Tunéziai biztonsági források szerint Amrinak öt testvére van.

Az ügy felerősítette a menekültügy körüli politikai vitát, bár a Bundestag pártjait tekintve új elem nem jelent meg a diskurzusban. A kormányzó bajor Keresztényszociális Unió (CSU) ugyan a bevándorlási és biztonságpolitika teljes felülvizsgálatát sürgeti, de csak már ismert követeléseket fogalmazott meg. A Bundestag ellenzéki pártjai óvtak attól, hogy bárki is pártpolitikai haszonszerzésre használja fel a tragédiát. A Zöldek részéről hangsúlyozták: a menedékkérők befogadásától messzemenően elzárkózó Franciaországban történt terrorcselekmények cáfolják azt a tételt, hogy bevándorlás nélkül nincs terror. A legnagyobb parlamenten kívüli párt, a CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak rögtön a merénylet után összefüggésbe hozta az esetet a kormány menekültpolitikájával, a párt szerint a Bretischeid téren történt merénylet áldozatai a CDU-elnök kormányfő, Angela Merkel halottai.