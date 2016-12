Az orosz misszióvezetőt hétfőn lőtte agyon egy török rendőr, Mevlüt Mert Altintas. A merénylőt a török biztonsági emberek lelőtték. Az orosz külügyminisztérium terrortámadásnak minősítette a gyilkosságot, az orosz Nyomozó Bizottság pedig büntetőeljárást indított az ügyben. Ankarában kedden orosz szakértők kapcsolódtak be a vizsgálatba.

A Dzsais al-Fatah állítólagos felelősségéről szóló médiainformációk megjelenése előtt Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő kijelentette: korai még kimondani, hogy ki áll a gyilkosság mögött. Mint mondta, a Kreml a közös nyomozócsoporttól várja a tettesek megnevezését. Az egyébként törökül is beszélő Peszkov a jelek szerint ekként határolódott el Ankara azon vélhető törekvésétől, hogy a gyanút Fethullah Gülen muzulmán hitszónokra terelje. A török vezetés szerint Gülen állt a Recep Tayyip Erdogan török elnök ellen júliusban megkísérelt katonai puccs mögött is. Az Egyesült Államokban élő hitszónok mindkét vádat elutasította.

A Kreml szóvivője elmondta, hogy Vlagyimir Putyin elnök ma részt vesz Andrej Karlov nagykövet temetésén, emiatt péntekre halasztja az egy nappal előbbre tervezett, hagyományos évzáró nemzetközi sajtóértekezletét. Putyin az Oroszország Hőse posztumusz címet adományozta a diplomatának. Andrej Karlov koporsóját kedd este katonai tiszteletadás keretében Szergej Lavrov orosz és Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter fogadta Moszkvában.

A berlini és az ankarai merényletek után Vlagyimir Putyin orosz elnök ismételten terrorellenes nemzetközi összefogást sürgetett az ankarai és a berlini terrortámadást követően. „Együttérzésünket kifejezve és a sebesülteknek mielőbbi gyógyulást kívánva ismételten emlékeztetünk arra, amit már sokszor felajánlottunk és most is felajánlunk, vagyis arra, hogy egyesítsük erőfeszítéseinket a nemzetközi terror elleni harcban” – jelentette ki az elnök a biztonsági szervek alkalmazottjainak napja alkalmából megtartott egyik rendezvényen. „Csak így győzhetünk” – mondotta.

Putyin elnök felszólította az orosz titkosszolgálatokat, hogy hozzanak pótló­lagos intézkedéseket a biztonság szavatolása érdekében Oroszországon belül és kívül, és erősítsék meg az orosz külföldi képviseleteknek és azok munkatársainak a biztonságát. Utasította a biztonsági szerveket, hogy partneri csatornákon keresztül fokozottabban működjenek együtt más országok különleges szolgálataival.