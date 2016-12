Hagyományainkhoz hűen kiadványunk egy évfordulót és egy háromszéki kötődésű személyiséget idéz meg. Idei ajándékunk „főszereplője” a 200 éve született erdélyi nagyasszony, Jókai­né Laborfalvi Róza, a realista magyar színjátszás úttörője, aki kiemelkedő drámai színésznőként írta be nevét a magyar színjátszás történetébe. Na meg a legnagyobb magyar regényírók egyike, Jókai Mór feleségeként az irodalomtörténet ismert alakja is. A laborfalvi Benke család sarja Benke Juditként látta meg a napvilágot 1817. április 8-án Miskolcon, és később nemesi előnevéhez a Róza művésznevet véve fel vált országosan ismertté és elismertté. Több portréja maradt fenn, naptárunkon a kornak megfelelő grafikával kiegészülve jelenik meg Ferencz Anikó munkájában. A falinaptárt az elkövetkező napokban minden előfizetőnknek házhoz szállítjuk, és megvásárolható lap­árusító bódéinkban is.