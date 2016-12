A tegnapi politikai forgatagban az SZDP vezetőjét házelnökké, illetve az LDSZ elnökét a szenátus első emberévé választották, így mind Liviu Dragnea, mind Călin Popescu Tăriceanu megkapta a maga jussát, noha Dragnea, miként fogalmazott, továbbra is hátizsákjában őrzi a miniszterelnöki marsallbotot, mert fájdalmára „egyelőre” nem lehet kormányfő. Sebtében az RMDSZ is megkötötte a szociálliberális koalícióval a parlamenti együttműködési megállapodást, Kelemen Hunor szerint a többség-kisebbség viszony javítására is keresik majd a megoldást. Remélhetőleg nemcsak keresik, hanem meg is találják, mert, miként a házelnökök is hangoztatták, a választási kampány lejárt, a szavazók jólétet, eredményeket, egy tekintélyét visszaszerző parlamentet várnak.

És ha kisebbségi ügyekről van szó, a jólét azt is jelenti, hogy a hatalom nem alázza meg a magyar nemzeti közösséget. Hogy ilyen irányú változás remélhető-e, kérdéses. Hogy mutat-e ebbe az irányba is Dragnea meglepő jelölése, szintén kérdéses. Ami biztos, hogy jelöltje közvetlen bizalmasa, akinek esküvőjén az SZDP vezetője még tanúként is díszelgett. Nem koma, mert a muzulmán vallás nem ismeri a komaság fogalmát, pontosított korábban maga Dragnea. Ám Sevil Shhaideh kiemelésével nemcsak megbízható emberét kívánja miniszterelnöki székbe ültetni, hanem kockázatot is vállal, hiszen a román társadalom tekintélyes része még a szociáldemokraták ajánlására sem emészti meg azt, hogy más nemzeti közösség képviselője, mi több, muzulmán – erre vonatkozó gusztustalan bejegyzések már tegnap villogtak a közösségi oldalakon. Némiképp az is ellentmondásos, hogy a kampányban a szociáldemokraták bátran ostoroztak külföldi befektetőt, politikust egyaránt. Gusztustalan, de ez akkor történt, azóta már más a nóta, és ha ez a recept Amerikában bevált, miért ne lenne jó nálunkfelé is?

Persze, minden jól körvonalazott érdekek mentén történik, de így is figyelemre méltó Dragnea tegnapi visszaszólása egy, a jelölt nemzetisége okán értetlenkedő újságírónak: a pártelnök ingerülten mondta, jelöltje teljes jogú román állampolgár. Határozott állítását a szociálliberális koalícióval együttműködő RMDSZ-es politikusoknak is érdemes megjegyezniük, ugyanis – hasonlóan a szászokhoz és a muzulmánokhoz – a romániai magyarok is teljes jogú állampolgárok.

Ám egyelőre az a legnagyobb kérdés, Iohannis elfogadja-e vagy sem Dragnea jelöltjét.