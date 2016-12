A 27 éves klasszis erről azon a kerek­asztal-beszélgetésen szólt, amelyet üzleti partnereivel tartott kedden. „Nagyon hosszú és kemény év volt, olimpiával, Európa-bajnoksággal, világkupa-sorozattal és rövidpályás világbajnoksággal, de nagyon sikeres, ezt azért az úszásban könnyű mérni” – mondta Hosszú Katinka, akinek a sajtóeseményen minden idei érmét – közte 172 arany, ebből három olimpiai – bemutatták. „Többször is kérdezték tőlem, hogy jövőre miképpen tudnám ezt felülmúlni, de azzal, hogy itthon lesz a világbajnokság, már a győzelem biztosan tízszer annyit jelent majd” – tette hozzá a háromszoros olimpiai bajnok.

Hosszú Katinka hangsúlyozta, a kiváló eredmények ellenére edző-férjével, Shane Tusuppal együtt folyamatosan keresi, üldözi az új kihívásokat, hiszen ha továbbra is sikeres akar maradni, akkor nem dőlhet hátra. „Shane-nel létrehoztunk egy nem létező úszót, akit folyamatosan kergethetek. Szerencsére ilyen még nincs a világban, de így kell gondolkoznom” – fogalmazott. Kiemelte, hogy többek között a világcsúcsok üldözése is egy feladat, például 200 méter vegyesen is szeretne még 2:05 perc alatti időt úszni.

Hosszú Katinka a riói olimpiát követően saját klubjával is foglalkozott, amint azt megjegyezte, az Iron Aquaticsban egy más szellemiségben szeretnének dolgozni, olyan kultúrában, ahol a fiatalok szeretik a sportágat. Hozzátette, a szakmai felkészülésben is nagyobb hangsúlyt fektetnek a technikára az erőnléttel szemben. Ugyanakkor kijelentette, hogy a klub igazi eredményeit 10–15 éven belül lehet majd igazán látni.

Hosszú Katinka kérdésre reagált a Magyar Úszó Szövetségben kialakult helyzetre, Gyárfás Tamás elnök lemondására is. „Nemcsak számomra, hanem a magyar úszósport számára is fontos, hogy mi lesz a következő lépés. Már az siker, hogy változás következik, ugyanakkor figyelni kell arra, hogy ez pozitív legyen” – mondta. Arra a felvetésre azonban, hogy kiáll-e valamelyik lehetséges elnökjelölt mellett, azt válaszolta: „az úszók összefogtak, és megtették az első lépést, de nem nekik kell megmondani, ki legyen”.