A Nemzetközi Bokszföderáció (IBF) övéért kiírt meccsre a polgármester különengedélyével 90 ezren juthatnak be az arénába, a jegyértékesítés öt nappal ezelőtt kezdődött. Az árak 40 fonttól 800-ig terjednek, de kapható VIP-belépő 2000 fontért is.

A 27 éves, címvédő brit Joshua mind a 18 eddigi profi összecsapását kiütéssel nyerte. A 40 éves Klicsko július 9-én, majd halasztást követően október 29-én csapott volna össze az őt tavaly legyőző brit Tyson Furyvel címmérkőzésük visszavágóján, de ellenfele lemondott a Boksz Világszövetség (WBA) és a Boksz Világszervezet (WBO) övéről, majd rossz mentális állapotára hivatkozva az ütközetről is. Később kiderült, hogy kokaint találtak a szervezetében. Az ukrán óriás december 10-én az ausztrál Lucas Browne-nal szállt volna szembe Hamburgban, az a meccs azért maradt el, mert bizonytalan volt, hogy a WBA címmérkőzésnek fogadja-e el. Klicsko 1996-ban olimpiai bajnok volt, majd 68 profi meccséből 64-en győzött, ebből 54-szer nyert idő előtt.