Hamvas Zoltán elnök, Széll Tamás séf, Szabó Kevin segédszakács (commis) és Vomberg Frigyes coach a januári 5 óra 35 perces nemzetközi séfverseny döntőjén 24 ország legjobb csapataival méri össze tudását. Széll Tamásék a januárban 30. évfordulóját ünneplő verseny döntőjének első napján, utolsó versenyzőként, rendkívül erős mezőnyben készítik el a két fogást. Mint írják, Vomberg Frigyes vezetésével a csapat heti hat napot gyakorol: az egyik nap a lyoni helyszín tökéletes másában a helyszínt és az alapanyagokat készítik elő, a másikon pedig időre gyakorolják a folyamatosan tökéletesedő koreográfiát, elemzik a hibákat és kockázatokat.

A tizennégy adagos tálon felszolgált húsétel szeptember elején kihirdetett alapanyaga – a 30 évvel ezelőtti döntő emlékére – ismét a világ legjobb csirkéjeként számon tartott bresse-i fajta lesz, amelyhez ötféle tenger gyümölcséből lehetett párosítást választani, és ezekből megálmodni a tradicionális lyoni fogásnak számító csirke és rák újraértelmezését.

Szabó Kevin szerint a bresse-i csirke nem könnyű alapanyag, és már a feldolgozásnál különös figyelmet igényel, ezért a felkészülés időszakában hetente több csirkét fogyasztanak el a tréningkonyhán. Széll Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy a csirke különösen összetett húsféle, szinte minden része eltérő feldolgozási technológiát, hőfokot igényel. „Szakszerű felbontása is körülményes, a versenyidőből nagyjából 45 percet vesz el a csirke darabolása, előkészítése” – mutatott rá a séf. A verseny történetében idén először fordul elő, hogy második fogásként vegetáriánus ételt várnak a versenyzőktől, akik tejet és tojást sem használhatnak. A csapatok a Metró Piac 142 termékéből – köztük gyümölcsökből, zöldségekből, gabonafélékből, magokból és hüvelyesekből – választhatják ki a fogás összetevőit, kiegészítve azt két, a nemzeti konyha sajátosságait tükröző alapanyaggal.

A zsűriben helyet foglaló Hamvas Zoltán elnök a felkészülés egyik legfontosabb feladatának tekinti a pontozásban 20 százalékos súllyal szereplő nemzeti karakter kialakítását, amely az ételek tálalásában és a menükártyában is visszaköszön majd. Széll Tamás szerint egy vegetáriánus ételt nehezebb úgy elkészíteni, hogy teljes értékű élményt nyújtson a húskedvelők számára is, márpedig a két fogás azonos súllyal szerepel a döntőben. A magyar csapat stratégiáját a maradandó, karakteres ízvilág fogja meghatározni. A csapat felkészülését továbbra is Rasmus Kofoed segíti a Magyar Bocuse d’Or Akadémia tanácsadójaként. A dán séf a Bocuse d’Or történetének legsikeresebb versenyzője, koppenhágai étterme az idén megkapta a harmadik Michelin-csillagot is.