Az idei nagy dobás az élő videó volt, a Facebook pedig robog is tovább egy újabb valós idejű formátum felé, bejelentette az élő audiót. A szokásos módon eleinte szűkebb körben tesztelik, csak később indítják el élesben. A hírfolyamba tehát jöhetnek idővel a könyvfelolvasások, interjúk, hírek és podcastek, első körben olyan partnerek tartalmaival, mint a BBC, az LBC, vagy a Harper Collins Könyvkiadó. Böngészés közben is lehet majd hallgatni az adásokat, androidos telefonokon még be is csukhatjuk majd a Facebookot, hogy más appokat használhassunk, közben a háttérben szól majd az adott tartalom. IOS-en viszont a Facebookon belül kell maradni, egy másik app megnyitásával megszakad a lejátszás – legalábbis ez a helyzet jelenleg a tesztidőszakban. Ahogy az élő videóknál, audióadás kezdetekor is kapnak majd értesítést a felhasználók.

Az audióra fókuszáló élő tartalom azért is előnyös, mert így a rosszul lefedett, gyenge internetkapcsolattal ellátott területeken is azonnal értesülhetnek a fontos hírekről a felhasználók, nem kell betölteniük egy élő videót. Továbbá azért jó, mert: a rádióállomások is szórhatják műsoraikat a platformon; a podcastek új felületen szerezhetnek még több hallgatót maguknak – ez a műfaj amúgy is nagy népszerűségnek örvend most külföldön –, a szerzők felolvashatnak saját könyveikből, ami személyesebbé teszi az ajánlást, a hírességek úgy tarthatnak majd kérdezz-felelek műsorokat, hogy közben nem kell azon aggódniuk, hogyan festenek a képernyőn. De igaz ez a hétköznapi felhasználókra is: bármikor beszélhetnek bárkihez, az arcukat ehhez nem kell adniuk.

A Facebook úgy tervezi, hogy jövő év elején már mindenki megkapja a funkciót. A közösségi oldal vágtában állt rá a valós idejű tartalmak fejlesztésére: miután 2015 végén kiadták az élő videókat, elindult a 360 fokos élő videók, valamint a virtuális valóságbeli élő közvetítés tesztelése is a hírfolyamban, most pedig úgy tűnik, szeretnék felvirágoztatni a rádiós korszakot. (origo.hu)