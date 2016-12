A restitúciós bizottságban azért került ismét terítékre a Mikó-ügy, mert a székelyföldi iskola korábbi visszaszolgáltatását a ploieşti-i táblabíróság 2014-ben jogerősen szabálytalannak minősítette, és felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a restitúciós bizottság volt tagjait, megsemmisítve a református egyház tulajdonjogát. Ugyanakkor a bíróság nem állapította meg, hogy kié az ingatlan, ezért kezdte elölről a visszaszolgáltatási eljárást az egyház. Az egyházkerület tegnap közölte, hogy fellebbez a brassói ítélőtábla határozata ellen. A restitúciós bizottság májusban arra hivatkozva utasította el a kérést, hogy az államosításkor az iskola a Református Székely Mikó Kollégium tulajdona volt a telekkönyvi bejegyzés szerint, és nem az egyházkerületé. A táblabíróságon júniusban megkezdődött perben az egyházkerület több mint negyven bizonyítékot terjesztett elő, amelyek az EREK szerint „egyértelműen és meggyőzően tanúsítják, hogy a tulajdonjog alanya és a visszaszolgáltatáshoz való jog jogosultja az egyházkerület. A per során egyetlen olyan tény sem merült fel, amely a bizonyítékainak akár részleges cáfolatát eredményezhette volna” – olvasható a közleményben. Az egyházkerület úgy értékeli, a döntésnek súlyos következményei vannak, hisz utat nyit a magyarellenes vagy rossz­indulatú állami szerveknek, hogy ugyanilyen módon visszaállamosítsanak bármilyen más egyházi ingatlant. Emlékeztetnek, hogy Romániában több száz olyan visszaszolgáltatott ingatlan van, amelyben oktatási intézmény működött, és úgy vélik, ezek mind veszélybe kerültek. „Úgy véljük, a bíróság azt üzeni döntésével, hogy visszaállamosíthatóvá válnak nemcsak az iskolák, hanem minden eddig visszajuttatott ingatlan” – olvasható az EREK elnöksége által kiadott közleményben. Az egyházkerület szerint a restitúciós folyamat véglegesen leállt Romániában, sőt, úgy tűnik, a román állam minden szerve azon van, hogy visszaállamosítsa a jogos tulajdonosainak megítélt ingatlanokat. „Az az állam, amelynek végrehajtó és igazságszolgáltató hatalma saját törvényeit megszegve, és azok ellenében az egyházi javak restitúciójának folyamatát leállítja és részben visszafordítja, nem tekinthető jogállamnak” – áll a közleményben. Az egyházkerület elnöksége közölte, az ítélet indoklásának kézhezvétele után a sajtónak is bemutatják a bizonyítékokat.

A brassói ítélőtábla elutasította az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) keresetét a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatása ügyében, amelyet az egyház azt követően nyújtott be, hogy a központi restitúciós bizottság májusban elutasította a visszaszolgáltatásra vonatkozó kérelmét – derül ki az egyházkerület tegnapi közleményéből.



péntek 06:49

trovacsek

2140 hozzászólás 2016. december 23.péntek 06:49

Na udemeré,itt a lehetőség,hogy bizonyítsátok a magyar "érdekvédelmi" titulust!!!A szocikhoz már oda simultatok,mint ahogy várható volt,de a magyarságért mit tesztek?







péntek 09:01

freaky

149 hozzászólás 2016. december 23.péntek 09:01

Azert nem artana a reformatus egyhazat figyekmeztetni: neme leg visszaigenyelni az epuleteit, azokat karbantartani, javitani is kell! Tessek megnezni a kezdivasarhelyi reformatus kollegium epuletet: csak az isten tudja, mi tartja meg egyben!







péntek 18:15

Ferencz

12315 hozzászólás 2016. december 23.péntek 18:15

Te Salamon, ahol te élsz ott az a szokás, hogy az adakozó-ajándékozó tulajdonában marad az adakozás-ajándékozás tárgya? Székelyföldön még mindig úgy tarjuk, hogy amit adtam-adományoztam az véglegesen és visszavonhatatlanul tulajdonost cserél! Mert jó szívvel, segítségül adjuk! Hallottál egyetlen egy adományozó visszaigényléséről is? Hogy képzeli el fáradt agyad lebonyolítani azt, amit leírtál: visszafizetni azt, amit te tartozásként(hülye!) említesz? És, gondolod létezne egyetlen adományozó - már ha lenne egyáltalán életben egy is - vagy annak leszármazottja, akik visszakérnék az adományaikat? Ez az agyficamod is arra utal, hogy halvány fogalmad sincs azokról a dolgokról-helyzetekről, amelyekről minket ki akarsz oktatni! Heveny szófosási mániában szenvedsz, menj orvoshoz! Tudod mikor építették a Mikót? Na nem, nézz te utána!A Mikót - részben - nem az adományokból vették meg, hanem abból építették fel, ezt illene tudnod, minden titkok tudója!







péntek 19:15

Ferencz

12315 hozzászólás 2016. december 23.péntek 19:15

A választ a kérdésre Salamon, ha megkérhetlek! De, ha már ismét nyelvről, sőt esetenként, - nem most - magyar anyanyelvről is beszéltél, még egy kérdés: mit szándékoztál mondani - idézlek- a következő szósorral ": A tolvajlás az mindegy milyen nyelven védi a tolvajt ..." Hallottál te tolvajt védő tolvajlásról, ami ráadásul "nyelven" teszi azt? " Egy picit sem restelled magadat? Rád férne... Azért sem, mert fenntartod magadnak a jogot, hogy bárkit a magad ferde ítélkezésed szellemében lefasisztázzál, vagy kommunistázzál? Egy öntelt, buggyant idióta vagy, s mind nagyobb!