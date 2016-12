Pethő István, a Magyar Polgári Párt önkormányzati képviselője napirend előtti felszólalásában elmondta, nem foglalkozik a közösségi oldalakon terjedő bejegyzésekkel, vitákkal, de ezúttal nem hagyhatja szó nélkül, amit látott, hiszen egyik tanácstag kolléga – aki mellesleg az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) megyei elnöke – december 8-ai bejegyzéséről van szó. Balázs Attila azt írta, „Kedves barátaim és ismerőseim! Sokan érdeklődnek, hogyan szavazzunk? Én a lengyel képviselőre teszem le a voksom.” Pethő elmondta: nagyon meglepte ez a bejegyzés, és kötelességének tartotta elmondani. Ugyanakkor átadott egy Lengyelországot bemutató kiadványt Balázs Attilának. Ha sokan követték példáját, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem jutott be a szenátusba Miklós Zoltán és a képviselőházba Könczei Csaba – fűzte hozzá.

Balázs Attila válaszában büszkén vallotta, a lengyel nemzeti kisebbségi közösségre szavazott, és kifejtette, senkinek nincs joga megkérdőjelezni döntését. Arra szavazott, akire akart, annál is inkább, hogy a pártja nem vett részt a parlamenti választásokon, az RMDSZ-re pedig nem szavazhatott. Úgy értékeli, a szervezet nem érdemli meg, hogy rá szavazzon, ez az ő joga, s nemcsak most, hanem négy, meg nyolc évvel ezelőtt is úgy látta jónak. Magyarázatként annyit tett hozzá, gazdasági szempontból megyénk utolsó előtti az országban, s emellett a székely autonómiából sem lett semmi 27 év alatt.

Tamás Sándor RMDSZ-es tanácselnök megkérte, mondja el lengyelül is hozzászólását, majd jelezte, az EMNP elnöke, Szilágyi Zsolt több éven át volt RMDSZ-es parlamenti képviselő, mint Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Balázs visszaszólt, ez őt nem érdekli. Párttársa, Fazakas Péter a közelében ülő kollégák felé mondta: lengyel, magyar, két jó barát.