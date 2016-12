A ’89-es forradalom nemcsak 27 évvel ezelőtt, hanem máig szedi áldozatait olyan hősök közt, akik például bátran vásároltak pénzért forradalmár-igazolványt, és annyi közük volt a revolúcióhoz, mint tüntetésnek a kitüntetéshez. Nemcsak 1989-ben halt meg sok (és ártatlan) ember, hanem később is: 2011-ben az akkori kormánynak 12 ezer „kiemelkedő” forradalmár esett áldozatul, és esett el a neki járó havi több mint 2000 lejes juttatástól. Olyanok, akikre rábizonyították, hogy nem is voltak forradalmárok. Pedig sokan közülük már korábban szekus besúgóként harcoltak. Ők végül is nem a ’89-es forradalom kései áldozatai?!

Máig is sok hivatásos (ál)forradalmár várja a kedvező alkalmat, hogy tapasztalatait kamatoztathassa, ha majd ki kell állni a barikádokra. Őket fizetni kell, hiszen a katonák is kapnak zsoldot békeidőben. Sajnos, vannak, akik csak most kerülnek az igazságszolgáltatás karmai közé, és veszíthetik el jól jövedelmező, békebeli forradalmár állásukat. Több mint 200 forradalmár szövetség létezik, amiből hetven jogosult ilyen igazolványok kiadására. Ezek nem tétlenkedtek, hanem szorgalmasan végezték a diplomák nyomtatását. A forradalmár-igazolványokat vizsgáló testület kiderítette, hogy sok olyan személynek, aki rég meghalt, az állam máig is folyósítja a juttatásokat, de ötéves gyereknek is van diplomája, aki nagymamája karján ülve harcolt Craiován. A forradalmárokra is igaz a román mondás: kevesen voltak és sokan maradtak. Főleg olyan városokban harcoltak halált megvető bátorsággal, ahol a forradalmi láz elemi erővel a diktátor futása után tört fel. Hősiesen megrohamozták a pártbizottságokat, és ott az ablakok betörésekor és a bútorok ablakon való kihajigálásakor bizony megsérültek.

Sok ártatlan ember is áldozatul esett azokon a zűrös napokon a terroristákról költött mesék következtében, amikor az emberek ijedtükben a hazafelé tartó muzsikus cigányt is terroristának nézték, mert azt hitték, hegedűtokjában géppisztoly lapul. A forradalom áldozataként került be a hősök közé az a személy, aki holtrészeg volt, amikor a sötétben elütötte egy tank, és autóbalesetben elhunytakat is nyilvánítottak a forradalom hőseivé hozzátartozók és a hálás utókor.

A történészek tanulmányozzák az akkori eseményeket, és következtetéseik különfélék. Vannak, akik az akkor elfutott diktátor szavaira esküsznek: Temesváron idegen titkosszolgálatok (főleg az orosz KGB és a magyar) irredenta, az ország szétdarabolására irányuló akciót hajtottak végre, miközben műveletlen huligánok társadalomellenes cselekményeket követtek el. Az országban több száz orosz titkosszolga volt jelen, akik turistának álcázták magukat, és így avatkoztak be belügyeinkbe. Különben is, a temesvári eseményeknek Jászvásáron kellett volna megtörténniük. (Bizonyára azért, mert az közelebb van a volt Szovjetunióhoz.) Akkor az emberek mindezt nem hitték el, de ma már igen. Mások azt mondják, Temesváron pattant ki a szikra, amely kirobbantotta a forradalmat. Még jó, hogy a történelmet utólag írják, mert így lehet feledtetni, és később ennek következtében elfeledni olyasmit, ami sokak számára kényelmetlen. Azt például, hogy a szikra kipattanása annak a maroknyi embernek a műve, akik Temesváron kiálltak Tőkés László mellett. Ezért a tiszteletes 2009-ben megkapta a Románia Csillaga érdemrendet. Ahhoz, hogy átírják a történelmet, őt ki kell radírozni belőle, ezért hazaárulónak nyilvánították, és visszavonták kitüntetését. Nevét a román média újabban az évforduló kapcsán még csak meg sem említi, hiszen hogy néz ki az, hogy egy magyar indította el a román forradalmat? Sztálin, miután szembekerült vélt vagy valós ellenfeleivel, rövid úton eltette őket láb alól, de az nem volt elég, hanem a velük készült közös fényképekről is retusáltatta őket.

Nálunk is állandóan ilyen retusálás folyik. A retusálás javítja a képet. Sajnos, ez sokszor nem elég, ezért hamisítani kell a történelmet. Szerencsére nálunk vannak hozzáértő szakemberek.