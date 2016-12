A házból, amely nem volt az anya tulajdona, Csog Györgytől kapta használatba, hogy legyen, hol meghúzniuk magukat a tél idején, csak a falak maradtak meg. Tegnap a háztulajdonos fiával és több falustársával a romok eltakarításán dolgozott. Könnyben úszó szemmel emelte fel csupasz mutatóujját: így maradtunk. Semmink nem maradt, csak a lapát, ami a gyerek kezében van – mondta elfulladó hangon. A lángok a szomszéd házra is átterjedtek, annak csak a teteje károsult. Tordai István és édesanyja maradt fedél nélkül.

A sors kegyetlen csapása újból összefogásra buzdította a nagybaconiakat, erdővidékieket. Tegnap kalákában segédkeztek a romok eltakarításánál, az égett maradványokat a községháza erőgépe rakta pótkocsira, igyekeztek, ne fagyjon össze a kormos szuvat, megszenesedett faanyag, hogy tavasszal minél előbb el lehessen kezdeni az újjáépítést. A Tordaiék háztetején többen is dolgoztak, szarufát, cseréplécet cseréltek, rakták vissza a megmaradt cserepet.

A polgármesteri hivatal felhívást intézett a község lakóihoz, adakozásra kérve a falustársakat. Megmozdul a falu – értékelte Simon András polgármester, akivel tegnap a romok eltakarításánál találkoztunk. Egyelőre a mindennapokra szükségeseket, pénzt gyűjtenek, de a ház újjáépítéséhez szükséges anyagiakat is adományokból akarják összegyűjteni. A nagybaconi közbirtokosság is felajánlotta segítségét, egyelőre ők karácsonyfát, a rá és alája valót viszik majd a tönkrement családnak, de később is segítenek a lehetőségekhez mérten – tudtuk meg Bocskor László közbirtokossági elnöktől.

A tűz oltásában a helyi önkéntes tűzoltók és a baróti tűzlovagok is részt vettek. A helyiek beavatkozása nem volt problémamentes: a tűzoltóautó indításakor beadta a kulcsot az önindító. Pedig két nappal azelőtt volt próbagyújtás, ellenőrizték az autót – mondta el a polgármester. Az önkéntesek motorpumpával siettek a helyszínre, a szomszéd kútból szívatták a vizet, de egy ötezer literes tartályból is pumpálhattak – ebből a szempontból nem volt gond. A tűzoltóautó meghibásodása nem fokozta a tűzvész által okozott kárt, a barótiak három perc alatt érkeztek – részletezte a polgármester, aki maga is részt vett az oltásban.

Az utóbbi időben Háromszéken bekövetkezett tűzesetek, házégések során példás összefogást mutattak a helyi, kistérségi közösségek. Kétkezi munkával, tárgyi és pénzbeni adakozással, élelmiszerrel segítették a rászorulókat. Az újabb sajnálatos tűzeset után a nagybaconi károsultak segítése vált fontossá – most, karácsony előtt talán még lelkesebb támogatókra talál az anyagilag tönkrement édesanya és két gyereke.