Így Háromszékre is megérkezett a betlehemi Születés-bazilikában égő örökmécses lángja, amelyet bécsi cserkészek hoznak el évről évre repülővel, majd az osztrák fővárosban ünnepi rendezvényen szétosztják, hogy karácsonyra megérkezhessen szerte a világban. Idén 24 ország küldöttei vettek részt az ünnepségen. A Romániai Magyar Cserkészszövetség részéről a csíkiak vállalták a láng hozatalát, amelyet a határon átlépve számos városban szétosztottak.

A szentmisét Szabó Lajos kanonok, plébános, a Szent György csapat parancsnoka és Kerekes László szentszéki tanácsos, plébános, a kézdivásárhelyi Gábor Áron csapat parancsnoka mutatta be. Lajos atya a szentmise elején a betlehemi láng történetét ismertette, amely a békességet és az üdvösséget jelenti szerte a világban. Kívánta, hogy életünk nehéz útszakaszain Jézus születésének fénye világítsa meg lelkiismeretünket. Halálának évfordulóján a szentmisén megemlékeztek néhai Gaál Sándor cserkészvezetőről is, akinek évekig gondja volt a betlehemi láng elhozására és szétosztására Erdélyben.

Kis mécsesekben, viharlámpákban tovább vitték a jelenlevők a betlehemi lángot, hogy beragyogja békességgel otthonaikat.