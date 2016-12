Az alapélelmiszerekből álló csomagokat a Merkúr üzletlánccal partnerségben szervezett Vásárolj egy termékkel többet akció eredményeként állították össze, amelyben a vásárlókat arra kérték: vegyenek egy-egy alapélelmiszerrel többet, és azt tegyék a civil szervezet által kihelyezett dobozokba.

Hat héten át szállítottak csomagokat 13 háromszéki településre: Magyarhermányba, Gelencére, Gidófalvára, Bodokra, Zalánba, Oltszemre, Mikóújfaluba, Sepsibükszádra, Csernátonba, Kézdivásárhelyre, Kézdiszentlélekre, Torjára és Ozsdolára. Ma az egyesület önkéntesei Feldobolyba, Szotyorba és Sepsiszentgyörgyre visznek karácsonyi csomagot, ezzel zárva idei jótékonysági akciójukat.

Azok a családok, ahol gyerekek is vannak, a cipősdobozos ajándékokat is kaptak, amit leginkább fiatalok vittek be a HITI Önkéntes Központba – nyilatkozta lapunknak Buna Hunor.

A Salvatore Egyesület vezetője köszönetet mond a Merkúr üzletláncnak és mindazoknak, akik a Vásárolj egy termékkel többet, illetve a Cipősdoboznyi ajándék akciójukban részt vettek – utóbbiból kétszáz doboz gyűlt össze –, sok szegény család karácsonyát szebbé varázsolták. Az egyesület Mikulás-ajándékként a kovásznai Apor Vilmos és a kászonimpéri Szent Katalin Gyermekotthonba is vitt szeretetcsomagokat, elsősorban alapélelmiszert. A mai tombolahúzáson kívül az egyesület utolsó idei akciójára, a teremfoci-bajnokságra december 27-én Uzonban kerül sor.