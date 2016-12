PIROTECHNIKAI ESZKÖZÖK TÖRVÉNYTELENÜL. Öt személyt hallgattak ki tegnap pirotechnikai eszközök jogosulatlan birtoklása és minősített csempészés miatt. Az Országos Rendőr-felügyelőség közleménye szerint tegnap a különleges egységek Bukarestben és az ország tíz megyéjében – Konstanca, Bihar, Kolozs, Hargita, Iaşi, Ilfov, Maros, Szatmár, Szeben és Vaslui – tartottak házkutatást cégeknél és olyan személyeknél, akiket azzal gyanúsítanak, hogy pirotechnikai eszközök csempészésével foglalkoznak. A nyomozók szerint november-decemberben a törvényes előírások megkerülésével F1-F4 kategóriájú pirotechnikai eszközöket hoztak be értékesítés céljából az országba. (Agerpres)

TILTAKOZNAK EZER ÁLLAT MEGGYILKOLÁSA ELLEN. Januártól megszűnik a Kolozsvár közelében, Kajántón működő, nagyjából ezer állatnak (kutyáknak és macskáknak) otthont adó menhely. Az ok, hogy a menhelyet működtető Radu Ţermurénak lejár a szerződése az ingatlan tulajdonosával, az pedig nem kívánja meghosszabbítani. A saját forrásból fenntartott és önkéntesek segítségével működtetett menhely állataira az elaltatás vár, ugyanis ekkora többlettel egyetlen más menhely sem tud hosszú távon megbirkózni. A Láthatatlan Kollégium (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Irodalomtudományi Intézet), illetve a Szem portál szerkesztősége tiltakozó szövegben jelezték szolidaritásukat és együttérzésüket a menhely állataival, munkatársaival, tulajdonosával és önkénteseivel, melyhez a Transindex szerkesztősége is csatlakozott. (Trans­index)

BECALI KLUBJA NEM HASZNÁLHATJA A STEAUA NEVET. Gigi Becali klubja, a bukaresti Steaua Futball Klub (FCSB) elvesztette a pert a hadsereg Steaua CSA sportegyesülete ellen, így annak engedélye nélkül nem használhatja a Steaua vagy a Steaua Bukarest neveket. A Bukaresti Ítélőtábla döntése értelmében a hadsereg sportklubjának fellebbezése jogos, és bár kártérítés nem jár neki, a FCSB-nek a továbbiakban tilos használni a Steaua márkanevet sportversenyeken, belépőjegyeken, reklámokban, és a nevéből is törölni kell a Steaua Bukarest szóösszetételt. Az ítélet még megtámadható a Legfelső Semmítő- és Ítélőszéken. (Mediafax)