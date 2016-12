péntek 08:55

tihi

1226 hozzászólás 2016. december 23.péntek 08:55

Meg is érdemli,hisz nemzetközi és hazai hírnévnek örvend!!Tanitani kellene a román elnököknek az áderi viselkedés módot,úgy az országon belül mint a diplomácia terén!!Nm lehetett hallani soha,hogy politizált volna,beleütte volna az orrát a pártok életébe,hogy kontárkodott volna az igazságszolgáltatásba...stb!!Magyarországon összhang van a kormány és elnöki hivatal között,aminek látszik is a gyümölcse!!!Nincs élbe sem a politikusokkal sem az állami intézményekkel,akikkel semmilyen viszonyt nem táplál sem a maga sem valamelyik politikai alakulat vagy politikus érdekében avagy ellene!!!Tiszta,semmi ellentmondás a tevékenységében,és országszerte a nép körében is nagy tiszteletnek és elismerésnek örvend!!!Nem is lehet hallani,hogy Magyarországon Áder János az elnök,nagyon ritkán,csak a legszükségesebb helyzetekben mutatja magát vagy beszél.Ő végzi a dolgát és nincs harvban senkivel sincs.Ténykedése alatt még az alkotmánybíróságot sem kereste meg semmivel,nem utasítja vissza népakaratot,a kormány ígényeit megalapozottság nélkül,csak azért,mert ő az elnök!! Iohannis mehet meditációra!!!







péntek 09:36

Settembrini

290 hozzászólás 2016. december 23.péntek 09:36

Mintha nem is lenne.

Pontosan ilyen elnökre van szüksége Orbánnak .

Bólogató János.







péntek 10:56

ejnyebejnye

876 hozzászólás 2016. december 23.péntek 10:56

Puff neki.Na megint megmutattad hogy jóformán semmihez se kónyitasz.A köztársasági elnök hivatali jógköre szinte teljesen protokoláris és reprezentativ , ami a más államokkal való diplomatikus kapcsolattartásban és hasonló tevékenységekben nyilvánul meg.

Hogy lehetsz ilyen butácska?







péntek 11:01

ejnyebejnye

876 hozzászólás 2016. december 23.péntek 11:01

Alapvető, elementáris állampolgári-nevelési ismeretek.Azt hiszem, a 4 ik osztályban tanitják.Van még egy hely, januártól kezdhetsz.







péntek 11:40

tihi

1226 hozzászólás 2016. december 23.péntek 11:40

Hozza nem értő,analfabéta hozzászólásokra nem reagálok...Bolond lyukból bolond szél fújj!!!!







péntek 13:19

Settembrini

290 hozzászólás 2016. december 23.péntek 13:19

Vagyis a nagy semmittevésért fizetnek egy életerős embernek havonta másfélmillió forintot.

Plusz még tízszer annyi protokolláris költséget.

De 28 ezer forintból meg lehet élni - állítja a fideSS.

Ezzel a fizikummal lekaszálhatna havonta 10 hektárt.

Annak lenne valami haszna is.

Basescu harmadannyi pénzért komoly politikai munkát végzett.

Ha több jön a bukszába, örömmel fogod be a szádat.







péntek 18:57

Ferencz

12315 hozzászólás 2016. december 23.péntek 18:57

Kiegészítem Einsteint még, ha nem akarja is: az aljasság is lehet végtelen. Élő példa a fenti beíró, akinek a hülyeségén kívül az aljassága is az!







péntek 20:09

Ferencz

12315 hozzászólás 2016. december 23.péntek 20:09

Ez a véglény most éppen a talán legkiegyensúlyozottabb jelenlegi magyar politikust gyalázza, akiknek sikerült mindaz, ami elődeinek nem: minden magyar elnökének lenni! Még az ellenzékieknek is! Azt hiszem nála több törvényt, ráadásul fideszes törvényt, megfontolásra az összes elődei együttvéve sem küldtek vissza a Parlamentnek. Ennek a senkiházinak a gyalázkodása nem ér fel Áderhez! Ő, a troll, teszi a dolgát, kelti a zavart, mint imádott Amerikája, mert tudja :a zavarosban lehet a szabadrablást a lakolás elmaradásának a legnagyobb esélyével űzni! Undorító!







péntek 21:25

settembrini

290 hozzászólás 2016. december 23.péntek 21:25

Elfelejtettem, hogy minden magyar fideszes.







péntek 23:21

Ferencz

12315 hozzászólás 2016. december 23.péntek 23:21

Egy dolgot felejtettél el, ami számít: gyerekkorodban még ember voltál!







szombat 08:37

doboa61

2645 hozzászólás 2016. december 24.szombat 08:37

Ez a settembrini gyurcsányi embere, értelmesen nem lehet vele szót váltani, mert a zsigeri gyűlölet vezérli minden szavát.

Ami magyar, ami a nemzetnek jó, attól kirázza a hideg.

Azok közé tartozik, akiken úgy kell átlépni mint a járdány hagyott kutyagumin.







szombat 08:46

doboa61

2645 hozzászólás 2016. december 24.szombat 08:46

Áder Jánois egy kiváló államférfi, aki nem csak a hazájában, de a nemzetközi politikai életben is méltán örvend nagy tekintélynek.

Hibát követne el a kormányzó koalícó, ha mást jelölne elnöknek.



Áder számtalan esetben bizonyíttt már, felül tud emelkedni minden féle pártérdeken és minden magyar elnökeként csak a jog és a törvényesség, a nemzet érdeke és az emberiség jövőjéért viselt felelősség vezeti a munkájában.

Emlékezzünk például a környezetvédelem terén végzett munkájára és kimagasló eredményeire. A különféle vízvédelmi- és klímakonferenciákon nyújtott teljesítményére.



Vagy azokra az esetekre, amikor megszavazott törvényeket küldött vissza a Parlamentnek.

A liberálfasiszta (szoc-liberális) éra idején, a voolt rabtársai által csak "patkány"-nak nevezett elnöküktől ez elképzelhetetlen volt.