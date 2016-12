Egy futamgyőzelmet, sok emlékezetes pillanatot és még több elismerést hozott Max Verstappen számára az idei év. A Red Bull holland tehetsége második szezonjában igazolta, nem véletlenül tartják őt a jövő nagy bajnokának: Barcelonában legelső Red Bull-os versenyét megnyerte, brazíliai vízen járása után mindenki ódákat zengett róla, ráadásul egyre több szurkolót is megnyer magának.

És most itt egy újabb elismerés: Hollandiában őt választották az év sportolójának. A díjátadó ceremóniára szerda este került sor, ám minden idők legfiatalabb futamgyőztese nem tudott részt venni rajta – helyette egy korábbi holland versenyző, Jan Lammers vette át az elismerést. „Szuper szezon volt ez, sok csúcsponttal” – mondta Verstappen videoüzenetében. „Amire örökké emlékezni fogok, az természetesen a győzelmem. Érzelmes pillanat volt, amiért sokat dolgoztam már nagyon fiatal korom óta.”

A világbajnok Nico Rosberget is jelölték az Év sportolója-díjra Németországban, a Mercedes volt versenyzője csak harmadik lett a szavazáson. Az olimpiai bajnok tornász, Fabian Hambüchen és az Ironman-világbajnok, Jan Frodeno előzte meg őt. Előbbi sportoló 3695, utóbbi 2410 pontot kapott a német sportújságíróktól, míg Rosberg 1487-et.

Érdemes azonban hozzátenni, hogy a szavazást már az évzáró Abu-dzabi Nagydíj előtt megnyitották, így amikor Rosberget világbajnokká koronázták, sokan vélhetően már le is adták voksukat. Rosberg persze a fontosabb díj, a bajnoki trófea birtokában aligha cserélne Verstappennel.

Németországban utoljára 2010-ben választottak Forma–1-es versenyzőt az év legjobbjának, akkor Sebastian Vettel vehette át az elismerést. Korábban Michael Schumacher kétszer, 1995-ben és 2004-ben kapta meg ugyanezt a díjat a hazai újságíróktól.