Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy

BOROS IGNÁCNÉ

CSÜDÖR VERONIKA

szerető szíve életének 87., özvegységének 5. évében 2016. december 23-án megszűnt dobogni.

Temetése 2016. december 26-án délután 2 órakor lesz a kézdimartonosi ravatalozóházból a helyi temetőben.

A gyászoló család

9690

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a magyarhermányi születésű sepsiszentgyörgyi

PETŐ IDA

88 évesen elhunyt.

Temetése 2016. december 26-án, hétfőn 12 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Gyászoló családja

4296503



Megemlékezés

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. MÓDI SÁNDORRA halálának nyolcadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerető családja

4296321

Fájó szívvel emlékezünk a hat hónapja elhunyt szeretett, drága édesanyánkra, az uzoni

ZEIMEN RÓZÁRA. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

4296423

Kegyelettel emlékezünk BAGOLY VALÉRIÁRA (Mimikére) halálának nyolcadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

4296477

„Búcsúztam volna tőletek, erőm nem engedett, de a szívem súgta: Isten veletek.” Fájó szívvel emlékezünk a hidvégi id. BERECZ ANDRÁSRA halálának első évfordulóján. Nyugodj békében, Bandi tata.

Fia, András és családja

4296499

Fájó szívvel őrizzük a bibarcfalvi TORDAI ÁRPÁD emlékét, aki tíz éve távozott családunkból. Pihenése legyen csendes.

Szerető családja

4296500

Fájó szívvel emlékezünk december 26-án az étfalvi LEMHÉNYI ZELMÁRA halálának hetedik évfordulóján. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, rád örökkön örökké emlékezünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

4296504

Szerettem volna még köztetek maradni, de az Úr hívását el kellett fogadni. Végleg elbúcsúzni ezért nem is tudtam, a kegyetlen halál a tervemet átírta. Ha síromnál jártok, hozzatok virágot, biztos vagyok abban, hogy nagyon hiányzom. Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek, hisz lélekben én is ott vagyok veletek. Szeressétek egymást és összetartsatok, az égből én is gondolok és vigyázok rátok. Fájó szívvel emlékezünk a miklósvári JAKAB ILONÁRA halálának 5. évfordulóján.

Férje, Sándor, lánya, fia, azok családja és unokái

18652

Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett. Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki TÉGLÁS ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, lányai, Ibolya és családja, Emese

és családja, unokái

4296462