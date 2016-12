és ízzé-porrá törték minden csontunk

míg torzó testünk magára maradt

se kéz se láb sem ujjak nem maradtak

hogy tenyerünkben tartsuk lelkedet

hogy befoltozzuk vérző álmainkat

és bekötözzük csonkult testedet

És most ki vagy? Világ hajléktalanja

Csak kéz vagy láb vagy sajgó akarat

mit nem tart össze hegyek karcsú váza

és ami még e testből megmaradt

és nem épül hitünkből katedrális

mert ácsainkat várja a világ

és kopárságuk szégyellik a dombok

és erdőinket elhagyják a fák

mint fantomfájás kóborolsz magadban

a végtelenbe szántó utakon

és tenyerednek térképén a lábnyom

egy cseppnyi múlt a sajgó végtagon.

S e kor falára nem kerül majd márvány

csak lelkeinkben él a kényszerűség:

– a múlt halmán nőtt kápolnavirágok –

mit hittel ápol jó utód: a hűség.

Egy szólamra



Hencegő kis törzs lettünk mi mára,

harangtestű álom-kongató,

ki diadalként éli meg a semmit,

s kinek a minden konca volna jó.

Ki lármafácskák fényében kiáltja,

hogy szabadságot és jogot akar,

és látványosan szaggat zászlót-inget,

ha dönteni kell, ki itt a magyar -

csak rúgkapál és régi harci pózban

várja a múlt rozsdás tankjait,

s a hatalommal felvértezett nyájra

görbedő hegyű nyilakat hajít.

Az agymosottak révülő hitével

tagadja meg testvérét-urát,

és szentnek vélt de álnok szólamokkal

bástyázza körbe legyőzött magát.



Én egy vagyok azok közül kiket már

csak orvosság tart össze és ima,

kit úgy követ a csend mint szolga-árnyék,

és elhív majd a jó Emberfia.





Találkozások



Még áldott esték köszönnek reánk,

mert mi adunk most értelmet a szónak,

mint gyermekünknek, mi adunk nevet,

és elbocsátást minden meghalónak,

hogy hagyjon bennünk szép emlékeket.

S amerre járunk, régi ismerősök,

az utcatáblák ránk bólintanak,

a nevek mögött ott laknak a hősök,

s mint unokákat, megszólítanak.

Ránk köszön a sarkon egy-egy verssor,

hol Petőfi Arannyal összefut,

és hazáig kísér Ady barátunk,

és kinyitja nekünk a kertkaput.

Az utcatáblák tisztelt társasága

mint jó utódot, magába fogad,

s amerre járunk, ellát jó tanáccsal,

hogy miként éljük túl a napokat.

Ha reggelenként gondredős az arcunk,

ők összehajtják szétszórt álmainkat,

mint jó szülők a gyűrött lepedőt,

még elsimítják tépett ráncainkat.

És lépteinknek sűrű kopogása

örökös csendjük mindig felveri,

és okos szemük higgadt pillantása

e lét küzdelmét szótlan figyeli…

Mert mi adtunk nevet itt minden térnek,

és otthonunkhoz vezet minden út,

hát találkozzunk ott az utcasarkon,

hol Petőfivel Arany összefut.





Hírhozó



Egy emberöltő néz most vissza rád –

A tél csizmája csattog valahol,

a sarkon túl még ott gubbaszt az ősz,

mint béna koldus, csúszva araszol.



És fékevesztett szél-melódiák

futama kerget rémült levelet.

A fagy markában fénylő gesztenye,

tenyerén halvány, bomló erezet.



Ígéret lobog a karcsú fákon,

lomb helyén kancsal fényár ragyog,

s december felfeslő zsebében

dió csörög és feltört mag vacog.



Emberöltőd néz most vissza rád –

a hírhozó, egy fényes szárnyú angyal,

csak hinned kell, és megtelik szobád

a megváltásra váró virradattal.