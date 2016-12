Jégsárkány a főtéren

Igazi premier az IceArt Románia bemutatkozása: december 29-én, csütörtökön 18 órakor leplezik le a több mint két méter magas jégsárkányt Sepsiszentgyörgy főterén. A jégszobrot 12 darab másfél méteres jégtömbből előzetesen kifaragják, majd a helyszínen illesztik össze. Ez alkalomból lehetőség adódik megfigyelni, hogyan dolgozik a jégszobrász: Julian a helyszínen faragja ki a 2017-es számot, nyersanyaga négy másfél méteres jégtömb.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Balogh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától Ágó-gym alakformáló mozgás kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondiaerobik felnőtteknek. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyerekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

APRÓSZENTEKI VÁSÁRT tartanak ma Nagyajtán.

KULCSOT TALÁLTAK Sepsiszentgyörgyön a munkaügynél, valamint a Rózsa utcában december 27-én. Érdeklődni a szerkesztőség titkárságán lehet 9–15 óráig.

ÜNNEPI ELŐADÁS. A kovásznai Pódium Színjátszó Társulat ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Kónya Ádám Művelődési Házban előadást tart Rejtő-koktél címmel. Rejtő Jenő három bohózata (Apósom a vezér, A tehén, Szeánsz a fegyházban) alapján rendezte: Lázár-Prezsmer Endre. A belépőjegy ára 15 lej, a helyek száma korlátozott.

A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ Ray Cooney kortárs brit drámaíró darabjával zárja az évet (rendező: Zakariás Zalán). A Pénz az égből című bohózat az álmokról és az új élet reményéről szól. A szilveszteri előadásra december 31-én 18 órától a színház nagytermében kerül sor, ezt követi január 3-án 19 órától a bemutató. Jegyek a kulturális szervezőirodában, valamint a Biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

VÁROSI SZÍNHÁZ. Ray Cooney Ketten a neten című vígjátéka, amelyet szilveszteri előadásként december 31-én mutat be a kézdivásárhelyi Városi Színház, a Bigámia című vígjáték folytatása. Rendező: Kolcsár József. Jegyek elővételben kaphatók a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában hétfőtől csütörtökig 8–19, pénteken 8–15 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Helyfoglalás a 0267 361 081-es telefonszámon vagy az office@varosiszinhaz.ro e-mail-címen.

SZIGLIGETI SZÍNHÁZ. Január 12-én, csütörtökön 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban a nagyváradi Szigligeti Színház bemutatja Székely Csaba Bányavirág című tragikomédiáját. Jegyár: 20 lej. Jegyek elővételben a művelődési ház jegypénztárában vagy a 0762 674 516-os telefonszámon.

HAHOTA. A marosvásárhelyi színtársulat legújabb zenés szilveszteri kabaréjának címe Ha betéved – nem téved!, rendezője Kovács Levente. Január 22-én, vasárnap 17 és 20 órától; 23-án, hétfőn és 24-én, kedden 19 órától; 25-én, szerdán 20 órától és 26-án, csütörtökön 17 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében játsszák. Jegyek elővételben Szilágyi Lászlónál (helyfoglalás a 0724 282 735-ös telefonszámon) és a városi szervezőirodában (telefon: 0746 208 811). l A társulat február 6-án, hétfőn 17 és 20 órától a Kovásznai Művelődési Központban mutatja be a zenés szilveszteri kabarét. Jegyár: 30 lej. Jegyek elővételben a művelődési ház jegypénztárában vagy a 0762 674 516-os telefonszámon igényelhetők.

S A sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola karácsonyi fúvós hangversenyre várja a hallgatóságot ma 19 órától az illyefalvi kultúrotthonba, ahol a Zágoni Ifjúsági Fúvószenekar zenél. A belépés díjmentes.

S A Progorgan ünnepi koncertet tart ma 21 órától a sepsiszentgyörgyi Hostel Kultúr Pubban és csütörtökön 21 órától a baróti művelődési házban. A zenekar tagjai: Szász Ágnes (ének), Pál Zakariás (Hammond-orgona), Salamon Olivér (gitár), Gábor Szabolcs (szaxofon), Pál Gáborka (basszusgitár), Pál Gábor (dobok). A belépőjegy 10 lej.

A Háromszék táncegyüttes Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban ma 19 órától Böjttől böjtig (rendező-koreográfus: Furik Rita), csütörtökön 18 órától Az én mesém gyermekelőadást (rendező-koreográfus: Furik Rita) játssza. Jegyek a városi kulturális szervezőirodában kaphatók.

Az év praxisa a Kárpát-medencében

Hetedszer indították útjára Az év praxisa a Kárpát-medencében című pályázatot. A meghirdető, a magyar Országos Tisztifőorvosi Hivatal célja most is ugyanaz, mint az előző években: helyreállítani, erősíteni a háziorvosok és a nővérek megbecsülését, presztízsét. A szervezők idén is az emberséges és szakmailag is elhivatott gyógyítókra, a példaértékű orvos-beteg kapcsolatokra és az orvosok kitartó, szolgálatkész munkájára szeretnék irányítani a szélesebb nyilvánosság figyelmét. A pályázatot 10–10 háziorvos nyerheti el – munkatársaival, a nővérekkel együtt – Magyarország határain innen és túl. Elsősorban a páciensek, de az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok, plébániák, iskolák, idős otthonok javaslatait is várják. Írhatnak az orvos és a nővér szaktudásáról, empátiájáról, a jó orvos-beteg kapcsolatról, a bizalomról, egy-egy küzdelmes gyógyulásról, az életmentésről. Nem a stílust, nem a bravúros műfaji megoldást, hanem a történetet és a praxist díjazzák! Kérik, a történet minimum 15–20 mondatos legyen. Szükség van továbbá az orvos és a nővér pontos nevére, a praxis e-mail-címére és telefonszámára is. Névtelen pályázatokat nem fogad el a zsűri. A jelöléseket, gyógyulásuk történetét május 10-ig küldhetik be a www.evpraxisa.hu portál ajánlóoldalára.

Tavaly a legtöbb szép és megható történet a hálás betegektől érkezett. Egyáltalán nem hétköznapi például, hogy a rokonlátogatáson járó hódmezővásárhelyi beteg éppen Erdélyben hal meg, és, hogy az erdélyi háziorvos vele, az idegen pácienssel tölti karácsonyát, szilveszterét, majd felajánlja feleségének saját autóját, hogy intézhesse férje hazaszállításával kapcsolatos adminisztratív teendőit. De az sem szokványos, hogy a doktornő egy nappal a szemműtétje után sötét szemüvegben ugrik a hívásra, és ahogy megvan a diagnózis, azonnal operáló orvost keres az életveszélyben lévő kislánynak.

Akad orvos, akinek betegei életműdíjat javasolnak jóságáért, és olyan is, akinek idős apácák köszönik meg, hogy meleg szívvel bánik velük. Az egyik nyertes háziorvos hatására alkoholista betege letette a poharat, ajánlásában pedig megírja, hogy ivócimborái már régen meghaltak, ő orvosának köszönheti életét.

Gyertyás körmenet a meg nem születettekért

A Pro Vita Hominis életvédő társaság tizedik alkalommal szervezi meg a gyertyás körmenetet a meg nem születettekért ma, aprószentek napján Sepsiszentgyörgyön. A menet a Kós Károly utca javítása miatt a Csíki utcai templomtól indul: 17 órától szentségimádás a Szent Gellért-templomban, 18 órától szentmise, 19 órától gyertyás körmenet a következő útvonalon: Csíki utca–Templom utca–Kőrösi Csoma Sándor utca–központi park előtt–Szabadság utca–Kórház utca–Stadion–a kórház udvarán levő Kismama-szobor. Bármelyik szakaszon csatlakozni lehet.

Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11-es országúton Kézdivásárhely, Maksa, Bereck, Ojtoz, Csernáton; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Kilyén, Sepsibükszád; a 122-es úton Bibarcfalva, Nagyajta, Olasztelek, Barót; Kézdivásárhely, Kovászna, és Sepsiszentgyörgy közelében mérik a járművek sebességét.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.