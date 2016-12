A két alakulat ez idáig tizennégy alkalommal csatázott egymással, ezek a párharcok tíz aradi siker mellett négy szentgyörgyi diadalt hoztak, így lányainknak van, amiért visszavágniuk a Maros mentieknek. A csapatok legutóbb október 22-én találkoztak: a Szabó Kati Sportcsarnokban lejátszott mérkőzés Zoran Mikes tanítványainak 78–51 arányú győzelmével ért véget. Aradon napra pontosan egy éve csaptak össze utoljára a gárdák, az akkori meccset 76–55-re az ICIM nyerte meg.

A női kosárlabda Nemzeti Liga előző fordulójában a Sepsi-SIC hazai környezetben, roppant izgalmas és kiélezett mérkőzésen mindössze 85–80-ra tudta megverni a Marosvásárhelyi Siriust, mai vendéglátóink viszont a Jászvásár otthonában könnyed 72–50 arányú sikert értek el. Az Aradi ICIM és a Sepsi-SIC közötti összecsapás eddig minden alkalommal rengeteg izgalmat hozott+, ez most sem lesz másképp, még annak tükrében sem, hogy az aradi csapatot az a Stacy Nolan vezeti, aki egykoron Sepsiszentgyörgyön is edzősködött, s játékosai között van két háromszéki – Szőcs Emőke, Demeter Hanna – kosaraslány is.

A forduló további mérkőzései: Galaci Phoenix–Brassói Olimpia, Szatmárnámeti VSK–Târgovişte, Marosvásárhelyi Sirius–Alexandria, Kolozsvári U–Jászvásár. (t)