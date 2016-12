Elhalálozás

Lelkünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, após, sógor, apatárs, jó szomszéd, a kőröspataki

KÖLTŐ LÁSZLÓ

életének 76. évében 2016. december 27-én hosszú szenvedés után csendesen elhunyt.

Temetése december

29-én 14 órakor lesz a kőröspataki ravatalozóháztól az unitárius temetőben.

Részvétfogadás december 28-án 18 órától és a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

18621

Fájdalomtól megrendült lélekkel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, sógorasszony és szerető rokon, a gidófalvi

özv. ZSIGMOND ­ÁRPÁDNÉ

NAGY OLGA

életének 79. évében türelemmel viselt, rövid betegség után 2016. december 26-án örökre megpihent.

Drága halottunk földi maradványait 2016. december 28-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a gidófalvi ravatalozóháztól a református temetőben. Nyugalma legyen csendes, emléke szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család

4296531

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, rokon, a sepsiszentgyörgyi

GÖTHÉR JÁNOS ­ATTILA

31 éves korában ­elhunyt.

Temetése 2016. december 29-én, csütörtökön 14 órakor lesz a közös temető ravatalozó­házától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4296530

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy

CSEREI JÓZSEFNÉ

BIRÓ ZSÓFIA

életének 74., házasságának 54. évében 2016. december 27-én elhunyt.

Temetése 2016. december 29-én 11 órakor lesz a kézdialmási ravatalozóházból a Szent Mihály-hegyi temetőben.

A gyászoló család

9691

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy

BABOS JÓZSEF

szerető szíve életének 92. évében 2016. december 26-án megszűnt dobogni.

Temetése 2016. december 29-én 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi régi református ravatalozóházból.

A gyászoló család

9692

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér, após, apatárs, sógor, keresztapa, rokon, barát és jó szomszéd, a nagyborosnyói

SZAKÁCS JÓZSEF

rövid szenvedés után életének 82. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2016. december 28-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól a nagyborosnyói temetőben.

Drága emléke szívünkben örökké él.

A gyászoló család

4296508

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

dr. SIMON MÁRIA ­MELINDA

életének 51. évében 2016. december 27-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2016. december 29-én 13 órakor lesz a kézdivásárhelyi új református ravatalozóházból.

Nyugalma legyen ­csendes.

Gyászoló szerettei

9695

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket. Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet, csak próbálkozunk élni nélküled.”

Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, drága jó édesapa, nagytata, após, apatárs, testvér, sógor, rokon, szomszéd, barát,

FERENCZ JÁNOS

(Öcsi, Tataka)

volt textilgyári

alkalmazott,

a Gáll Lajos Futókör tagja, volt kisállattenyésztő életének 70., házasságának 44. évében rövid, de türelemmel viselt szenvedés után december 24-én elhunyt.

Temetése 2016. december 28-án, szerdán 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4296506

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a brassói MĂGUREANU ION

70 éves korában hirtelen elhunyt.

Temetése 2016. december 28-án 13 órakor lesz a brassói Schimbarea la faţă templomtól (B-dul Saturn 33).

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, lánya

és a gyászoló család

4296505

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér és rokon, az uzoni

VÁNCSA JÁNOS

életének 77., házasságának 49. évében türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.

Drága halottunkat 2016. december 28-án 13 órakor kísérjük utolsó útjára a családi háztól az uzoni katolikus temetőbe.

A gyászoló család

4296511

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, anyós, anyatárs, sógornő, rokon és jó szomszéd,

özv. CSONT (MAJOS) IRMA

(szül. BOKOR)

életének 78., özvegységének 20. évében 2016. december 24-én hosszas betegség után fáradt lelkét visszaadta Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2016. december 28-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsikőröspataki ravatalozóháztól a református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4296512

Fájdalommal tudatom, hogy a drága feleség,

SZÁSZ ROZÁLIA

(szül. BEGE)

hosszú betegség után 80 éves korában vissza­adta lelkét Teremtő Urának.

Temetése 2016. december 28-án, szerdán 14 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt fél órával.

Gyászoló özvegye

4296527

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk TÓTH ISTVÁNRA halálának második évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

4296524

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élünk, velünk lesz emléked. Fájó szívvel emlékezünk az uzoni DARÓCZ MÁRIÁRA halálának 6. hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei: özvegye, János, leánya, Borbála, fia, István

du.

Tudom, hogy búcsú nélkül messzire mentem, hogy még sirattok gyakran engem. Nem búcsúztam el tőletek, nem tudtam, hogy örökre elmegyek, szerettem volna még köztetek lenni, de a halál legyőzött, el kellett menni. Az utam elfogyott, a gyertyám elégett, őrizzetek rólam egy kedves emléket.

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk a gidófalvi DACZÓ ­LÁSZLÓRA, akit hat hónapja kísértünk utolsó útjára. Nyugodjék békében.

Szülei, testvérei és családja

3676/b

Hulló könnyekkel állok sírod felett, a koporsó bezárta drága kincsemet. Megállt egy szív, mely élni vágyott, csak az idő múlik, feledni nem lehet. Nehéz az életet élni nélküled, feledni téged soha nem lehet. Ha a bús napjaim le fognak telni, oda vágyom hozzád megpihenni. Fájó szívvel emlékezünk a hidvégi születésű sepsiszentgyörgyi MÓZES ANDORRA halálának negyedik évfordulóján.

Gyászoló édesanyja, testvére és családja

4296298

„Bár még egyszer újra hallanám, ahogy szólsz hozzám, apám! Szemedben égne a régi láng, az, amit rám hagytál.” Fájó szívvel emlékezünk LUKÁCS LÁSZLÓRA, aki 13 éve hagyott itt bennünket.

Özvegye, gyermekei és azok családja

4296523

„Annyira szerettem volna élni értetek, de az Úr magához hívta lelkemet. Tiszta szívből azt kérem tőletek, szeressétek egymást, mint én titeket. Mindig ott leszek köztetek, féltve vigyázom minden léptetek.” „Vigyázol ránk most is, tudjuk, ugyanúgy, mint régen. Drága férjem, édesapám, sosem felejtünk el téged.” Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki id. BÖLÖNI SÁNDORRA halálának harmadik évfordulóján.

Bánatos felesége, fia, menye, unokája és hozzátartozói

4296463

„Várjuk, míg élünk, várjuk őt, hátha egyszer ott áll az ajtónk előtt. Aztán a valóság ránk szakad, lelkünk tovább száll a kín alatt. Kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát: hol vagy, édesanyánk, nélküled üres a világ! Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz, mi megyünk hozzád, ott leszünk veled.” Szomorú szívvel emlékezünk az étfalvi ANTALKA VIORICÁRA, aki három éve hagyott itt örökre bennünket. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Leánya, Rita, élettársa, Zoli

4296337

Kegyelettel emlékezünk a csernátoni BULÁRKA ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

4296483

Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, virágot már csak a sírodra vihetünk. Könnycsepp gördül végig arcunkon, mert hiányzol nekünk nagyon. Fájó szívvel emlékezünk

id. BODOR PÁLRA halálának tizedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos özvegye, négy gyermeke és azok családja

4296489

Örök fájdalommal­ ­emlékezünk

ifj. SZABÓ JÁNOSRA halálának 24. évfor­dulóján.

Gyászoló édesanyja és fia Amerikából

4296519

Úgy mentél el, ahogyan éltél, csendben, szerényen. Emlékét szívünkbe zárva emlékezünk SIMON GYULÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4296522