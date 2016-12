A lengyel PAP által lebonyolított voksoláson idén a válogatottal Európa-bajnok, a Real Madriddal pedig Bajnokok Ligája-győztes C. Ronaldo 24 ponttal előzte meg a második helyen végző brit teniszezőt, a Rióban olimpiai bajnoki címét megvédő és a világranglistán élre ugró Andy Murrayt. A nyári játékokon három arany- és egy ezüstérmet nyerő Hosszú Katinka 68 pontos hátránnyal lett harmadik. A bajai úszó így is a legjobb női sportoló a listán.

Az első húszba még egy magyar fért be, méghozzá a Rióban szintén háromszor győztes Kozák Danuta kajakos, aki a 17. helyen végzett. A szavazáson, amelyen még sosem diadalmaskodott magyar sportoló, 27 hírügynökség vett részt.

Európa 10 legjobb sportolója 2016-ban az európai hírügynökségek szerint: 1. Cristiano Ronaldo (portugál, labdarúgás) 204 pont, 2. Andy Murray (brit, tenisz) 180, 3. Hosszú Katinka (magyar, úszás) 136, 4. Nico Rosberg (német, Formula–1) 115, 5. Mohamed Farah (brit, atlétika) 93, 6. Angelique Kerber (német, tenisz) 77, 7. Martin Fourcade (francia, sílövészet) 74, 8. Marcel Hirscher (osztrák, alpesi sí) 54, 9. Anita Wlodarczyk (lengyel, atlétika) 42, 10. Chris Froome (brit, országúti kerékpár) 38... 17. Kozák Danuta (magyar, kajak-kenu) 16.