Miután Nico Rosberg az idény végén közölte, nem kívánja folytatni F1-es pályafutását, számos önjelölt jelezte, szívesen a helyére ülne. Nemcsak a Forma–1-ből, más kategóriákból is „érdeklődtek” a lehetőség iránt.

A MotoGP hétszeres világbajnoka, Valentino Rossi például kijelentette: „Ha Toto Wolff fel akar hívni, tudja a számomat. Hogy mondhatnék nemet? Már teszteltem a Ferrarival, sokakkal jóban vagyok Maranellóban, és bár egy Mercedes-teszt egyfajta árulás lenne, de ha keresne, hogyan mondhatnék nemet a Mercedesnek?”

A rali-vb győztese, Sébastien Ogier eközben az FIA díjátadója előtt rendezett sajtótájékoztatóján emelte fel a kezét, amikor Toto Wolff a lehetséges Rosberg-utódokról kezdett beszélni.

A Mercedes sportigazgatója ezen felbuzdulva máris előállt egy ötlettel: F1-en kívüli sztároknak rendezne tesztet. Idén a MotoGP-s Jorge Lonrenzo is kipróbálta az Ezüstnyilat – szerinte hasonló esélyt más sportolóknak is kínálhatnának. „Az F1 a szórakoztatásról is szól. És én szívesen tesztelném, mire képes Valentino Rossi és Sébastien Ogier a mi autónk volánja mögött. Igen, van egy ötletem: szervezzünk egy tesztnapot velük” – nyilatkozta Wolff az olasz La Gazzetta dello Sportnak.