Az énekes, aki az 1980-as évek elején az Andrew Ridgeley-vel, gyermekkori barátjával alapított Wham! duó tagjaként vált ismertté, majd szólókarrierjével is hatalmas sikert aratott, Oxfordshire megyei otthonában csendben elaludt, sajtóhírek szerint szívelégtelenség okozta halálát. Egy napon belül a második súlyos veszteség érte az angol pop-rock világát: a hétvégén, 68 évesen elhunyt Rick Parfitt, a Status Quo angol rockzenekar gitárosa és dalszerzője.

George Michaelt Parfitthoz hasonlóan már korábban súlyos egészségi problémák és szenvedélybetegségek gyötörték. Öt éve, 2011 telén saját szavai szerint is épphogy túlélte hirtelen rátört tüdőgyulladását, amellyel egy bécsi kórházban kezelték csaknem egy hónapig. Hírek szerint az énekes egy ideig válságos állapotban volt. Az apai részről görög-ciprusi származású művész – akinek eredeti neve Georgios Panayiotou volt – ezt maga is megerősítette, miután hazatért Angliába, mondván: a bécsi kezelés alatt voltak időszakok, amikor egy hajszálon múlott, hogy életben maradt. George Michael Symphonica címmel elkezdett, Budapestet is érintő óriás koncertturnéjának tizennégy előadását volt kénytelen lemondani annak idején a súlyos betegség miatt.

Az énekes azonban szenvedélybetegségei okozta botrányaival is számtalanszor az újságok címlapjára került. Például 2010 nyarának egyik hajnalán Range Rover terepjárójával hajtott be az igen jómódú észak-londoni Hampstead kerület egyik fotószaküzletébe. A rendőrök a járó motorú kocsiban találtak rá, zsebé­ben marihuánás cigarettákkal. Michael azonnal elismerte, hogy marihuánát szívott és nyugtató hatású szereket is bevett, mielőtt a volán mögé ült; ezek nyomait a későbbi rendőrségi laborvizsgálat ki is mutatta vérében. George Michaelt mindezért nyolc hét szabadságvesztésre ítélték – ebből négy hetet ült le –, és öt évre eltiltották a járművezetéstől. Három évvel korábban százórányi közmunkára ítélték, és két évre bevonták a jogosítványát, miután szintén bódult állapotban húzták ki az út közepén álló Mercedeséből London egyik forgalmas főútvonalán. Három évvel ezelőtt kiesett az őt szállító kocsiból az egyik legforgalmasabb angliai autópályán, és elszenvedett sérülései miatt mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani.

George Michaelnek csaknem négy évtizeden átívelő pályafutása alatt több mint százmillió albuma fogyott el. Hét felvétele a brit slágerlisták első helyére került, lemezeiért három Brit Awards- és két Grammy-díjat vehetett át. Az egyik Grammyt Aretha Franklinnel előadott, I Knew You Were Waiting című duettjéért kapta; a saját maga által írt és hangszerelt első szólóalbuma, a Faith húszmillió példányban kelt el, és az év albumaként 1989-ben szintén Grammy-vel díjazták.

Halálhírére a világhírű pályatársak közül Sir Elton John reagált elsőként. Sir Elton az Instagram portálon közzétett egy fotót, amely őt és George Michaelt ábrázolja, és azt írta: mélységes sokkhatásként érte „a szeretett barát, a legkedvesebb, legnagyvonalúbb lelkű briliáns művész” elvesztése.

Heroinfüggő volt

George Michael magányosan halt meg karácsony reggelén angliai otthonában. Az elhunyt popvilágsztár partnere, Fadi Fawaz a The Daily Telegraph konzervatív brit napilapnak elmondta: ő találta meg barátját holtan karácsony első napján. Azt tervezték, hogy aznap együtt ebédelnek, és amikor átment George Michaelhez, hogy felébressze, az énekes már nem élt. „Egyedül, békében halt meg, ágyában fekve (...) Nem tudjuk, mi történhetett” – idézi a brit lap tegnapi kiadása a néhai szupersztár barátját, aki mesterfodrászként a brit celebvilág számos hírességét is visszatérő ügyfelei között tarthatja számon. A Telegraph név nélkül idézett forrásokra hivatkozva felfedte azt is, hogy George Michael az utóbbi egy évben egyre súlyosabb heroinfüggőséggel is küszködött. A lapnak nyilatkozó egyik bennfentes forrás szerint az énekes több ízben is sürgősségi ellátásra szorult; egy ízben túladagolás miatt kellett kórházba vinni. „Heroint használt. Csoda, hogy szervezete egyáltalán eddig bírta” – idézte forrását a tegnapi The Daily Telegraph. George Michael menedzsere, Michael Lippman szerint az énekes halálát hirtelen szívmegállás okozta. A brit lapnak nyilatkozó szakemberek szerint a hirtelen szívhalál gyakori a heroinfüggőségben szenvedők körében.

Lázadó zenész

B. Tóth László szerint egy folyton elégedetlenkedő, lázadó, kiváló művész, a szakma zseniális figurája távozott George Mi­chael halálával. A rádiós zenei szerkesztő azt mondta, vannak a popszakmában, akik jól énekelnek, és vannak, akik emellett minden figyelmet is magukra terelnek a színpadon. George Michael is ilyen volt, Freddie Mercury brit énekeshez hasonló kisugárzással – jegyezte meg. B. Tóth László szerint az, hogy George Michael évek óta nem jelentkezett új albummal, semmiben nem befolyásolja a szakmai megítélését, mivel rengeteget letett az asztalra. Nem kellett alkalmazkodnia a popzene történéseihez, mert mindig a saját zenéjét játszotta – hangsúlyozta. Magyarországon azok, akik szeretik az igényes popzenét, és értik, amit énekelt, nagyon szeretik – mondta, hozzátéve: „George Michaelt nem ajnározták, de folyamatosan jelen volt a zenei köztudatban.”