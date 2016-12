A jelenség nem meglepő: akárcsak a többi közép-kelet-európai országban, Romániában is komoly munkaerőhiány keletkezett idén bizonyos gazdasági szektorokban. Ráadásul a 154 ezer új munkahelyről szóló adat csak az első nyolc hónapra vonatkozik, így akár komoly növekedésre is lehet számítani, ami az egész éves adatokat illeti, ugyanis főként ősszel magas a vállalatok alkalmazási kedve.

A statisztikai hivatal szerint így már körülbelül 4,7 millióra tehető a hazai alkalmazottak száma. Az ezredforduló után ennél többen csak közvetlen a világgazdasági válság kitörését megelőzően dolgoztak munkaszerződéssel. A Ziarul Financiar az adatok kapcsán nemcsak az alkalmazottak számának növekedésére hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy a munkaerőhiány miatt a munkabérek is növekedtek idén – igaz, nem minden szektorban, és leginkább Románia nagyvárosainak közvetlen környezetében dolgozó cégek emeltek jelentősen a fizetéseken. Az átlagbér körülbelül 14 százalékkal nőtt idén, és 2100 lej körül mozog. Az előző évhez viszonyítva 18 százalékkal növekedett a minimálbér szintje is, amelynek bruttó értéke májustól 1250 lej, nettó értéke pedig körülbelül 925 lejre tehető. A gazdasági elemzők és a vállalkozók is a munkabérek további növekedésére számítanak jövőre, a legtöbb vállalat ugyanis a munkaerőpiacon kialakuló, alkalmazottakért folytatott versenyben kénytelen lesz magasabb fizetéssel magához kötni alkalmazottjait.

Valentin Păuna, a Romániában 4 ezer alkalmazottat foglalkoztató Metro Cash & Carry humánerőforrás-menedzsere a Ziarul Financiarnak úgy vélekedett, megbecsülni is nehéz a hazai munkaerőhiányt. Szerinte a romániai vállalatoknak már nem csupán egymással, hanem a külföldi cégekkel is versenyre kell kelniük a munkaerőért, a falvakon élő fiatalok például egyre hajlandóbbak arra, hogy külföldi munkát vállaljanak egy közeli városban adódó munkalehetőséggel szemben. (Pénzcsinálók.ro)