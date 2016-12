SZELÍDEBB KARÁCSONY. A szenteste elkövetett erőszakos bűncselekmények száma 24 százalékkal, a súlyos közúti baleseteké 14 százalékkal csökkent a tavalyi évhez viszonyítva. Ez annak is köszönhető, hogy több mint 10 300 rendőr teljesített szolgálatot a szokásos beosztáson felül a karácsonyi időszakban. A rendőrök a vallásos megmozdulások helyszínein, a tömegeket vonzó helyszíneken és az országutakon is figyelemmel kísérték a közrend betartását. (Agerpres)

BĂSESCU ÁLLAMPOLGÁRSÁG NÉLKÜL. Továbbra is prioritásnak tekinti Igor Dodon új moldovai államfő, hogy vissza­vonja Traian Băsescu volt államelnök nemrég megkapott moldovai állampolgárságát. Az oroszbarát szocialisták színeiben elnökké választott moldovai politikus a chişinăui rádió szerint elmondta: még az év vége előtt visszavonja elődje, Nicolae Timofti rendeletét, amelyben jóváhagyta Băsescu állampolgársági kérelmét, az ugyanis szerinte törvénytelen, mivel a kérelmet minden illetékes hatóság negatívan véleményezte. Dodon már hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy ha elnökké választják, visszavonja Băsescu állampolgárságát. Sőt, alkotmánybíróságon is megtámadta az állampolgárság megadásáról szóló elnöki rendeletet, a taláros testület azonban elutasította a panaszt. Ennek nyomán Băsescu és felesége november 3-án Moldova bukaresti nagykövetségén letette az állampolgársági esküt. Băsescu már korábban azt mondta: ha Dodon tényleg visszavonja Timofti rendeletét, bírósághoz fordul. Dodon egyébként kedden azt is bejelentette, aláírta az Anton Şalaru védelmi miniszter menesztéséről szóló határozatot, mivel a tárcavezető nyíltan kiállt a Romániával való egyesülés és a NATO-hoz való közeledés mellett. (Főtér)

PERESKEDNEK A KORONDIAK. Elkeseredett küzdelmet folytatnak a korondiak a településre tervezett hulladéktömörítő állomás megépítése ellen. A lakosok azt kifogásolják, hogy a szeméttelep túl közel lenne a lakóházakhoz, a helységen pedig a következő huszonöt évben naponta tíznél is több kukásautó robogna végig, ha a Hargita megyei önkormányzat elképzelése megvalósulna. A Sóvidék iparművészetről híres településének lakói úgy vélik: még saját polgármesterük sem áll ki a község érdekében, ugyanakkor elszomorítónak tartják, hogy a megválasztott megyei és helyi magyar képviselők magyar emberek ellen indítanak pereket. Az érintettek csütörtökön sajtótájékoztatót tartottak a hulladéktömörítő tervezett helyszínén, ahol elmondták, eddig huszonöt tárgyaláson vannak túl a korondiak, és miután nemrég alapfokon pert nyertek, a Hargita Megyei Tanács fellebbezett, és kérte a per áthelyezését Bákóba, így a következő tárgyalás a moldvai város táblabíróságán lesz január 27-én. (Krónika)