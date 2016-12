Beárnyékolta a szociáldemokraták fergeteges választási győzelmét a tény, hogy pártelnökük nem lehet kormányfő. Napokig tették-vették, hogy mennyi­re megérdemelné, mily megfelelő a feladatra, de az elnök rendíthetetlennek bizonyult, megismételte: elítélt vagy büntetőeljárás alatt álló jelöltet nem nevesít a magas tisztségre. Amikor egy héttel ezelőtt Dragnea előállt a nagy meglepetéssel, első ránézésre valóban visszautasíthatatlannak tűnt ajánlata: egy nőt jelölt, aki ráadásul a tatár kisebbség soraiba tartozik, és muzulmán vallású. Számosan vélekedtek úgy, hogy Románia így igazodhat az európai trendekhez, maximális toleranciáját igazolja, ha elfogad egy ilyen miniszterelnököt. Csakhogy nagyon hamar napvilágra kerültek a háttér-információk, kiderült, a hölgy férje a véreskezű szíriai diktátor, el-Aszad híve, s bizony ez már nehezen illeszthető az európai, atlanti törekvések sorába. Karácsonykor is folytak a találgatások, mi lehet Dragnea döntése hátterében, azonkívül, hogy egy könnyen irányítható bábot állítana a kormány élére. Volt, aki Oroszországhoz közeledését látta a jelölés mögött, más a demokratikus értékekkel való leszámolás kezdetét, mondván, így szakít az SZDP vezére a kényes Nyugattal, hogy leállíthassa aztán a korrupcióellenes ügyészség oly sok politikustársát érintő ténykedését. Húzása nem jött be, az elnöki ellenállás miatt jelöltje nem lehet az új kormány vélt vagy valós feje. Az államfői bejelentés után jó négyórás dilemmázást követően álltak a közvélemény elé a győztes koalíció vezetői. Megdöbbenve, értetlenül, de harcra készen – körülbelül ez derült ki nyilatkozataikból. Dragnea kényes helyzetbe került, hisz többször kijelentette, más jelöltet nem nevesít, visszakoznia kell, ezért támadásba lendült, Iohannist vádolta, hogy politikai válságba akarja sodorni az országot, nem hajlandó elfogadni a választások eredményét, saját és pártja érdekeinek rendeli alá az oly fontos nemzeti érdeket. Meglebegtették ismét az elnök felfüggesztésének lehetőségét, de azt is, fontolóra veszik, mi legyen a következő lépésük, mintegy jelezve: ők, a józan ítélőképességű győztesek hajlandóak a kompromisszumra, eleget tesznek az elnöki kérésnek, és előállnak egy másik jelölttel, de mindezt csakis azért, mert az ország érdeke ezt kívánja. Az már bizonyos, a szociáldemokraták gyors kormányalakítási álma elúszott, idén már nem lesz új kabinetje az országnak. Iohannis, aki eddig mindig kiszámítható volt, most nagy elődje, Băsescu mintájára elkezdett játszani. Sakk-mattot adott, de még nem tudni, húzása apró fricska, ellenfelei bosszantása csupán, vagy ismét elkezdődik a paloták közötti ádáz háború.



szerda 05:23

Nantivagyok

417 hozzászólás 2016. december 28.szerda 05:23

Húzzák az időt, hiszen ilyenkor lehet milliárdokat elemelni, laza vezetés, jó gazdagodási esély







szerda 07:11

tihi

1233 hozzászólás 2016. december 28.szerda 07:11

Csak arról lehet beszélni a fenti cikk elég egyoldalú és nem szakszerű elemzése kapcsán,hogy Iohannis volt szebeni bürgermeister,meditáló fizikatanár és ingatlan űgynök,nem tartva be az alkotmány előírásait,nem tartva tiszteletbe a nép többségi szavazatát,minden magyarázat nélkül elútasította a miniszterelnöki javaslatot.Mivel átlépte a politikai erkölcs néhány alapvető szabálayait és nem adott magyarázatot a visszaútasítás miértjére,csak arra lehet gondolni,hogy tette háta mögött xenofób,soviniszta érzések húzódnak meg.Ez annál inkább elítélendő,hogy ő maga is német származék,a szászokat ahol teheti promoválja,de más nemzetek,kisebbségek képviselőit útálja,ellenszenvet érez irántuk,akár a magyarok iránt is.Egy másik ok pedig a már sokat hangoztatott óhaja,mely szerint oda akar jutni,hogy megvalósítsa az én pártom-én kormányom binomot,hogy teljhatalmú zsarnok,diktátorként tudjon uralkodni.Nem szeretnénk még egyszer a hőskorba visszajutni,de még az elődje,a nánai foldbirtokos és hajókereskedő 10 évét sem kívánjuk vissza.Szocialisták ide-vagy oda,a liberálisok sem érnek egy fabatkával sem többet,hát érvényesüljön a nép akarata,a többség óhaja.Nem én,nem a Háromszék napilap egyes cikkírói,sem Iohannis és a hozza csoportosuló johannista-böszista-sorosisták mondják meg merre felé szeretnénk tartani,hanem az állampolgárok!!! A legnagyobb baj az,hogy nincs kormány,ami válságot jelent,és meg is van és lesz az eredménye : az árfolyam megugrott és folyamatosan fog emelkedni ami áremelkedést jelent számunkra,amint azt az üzemanyag ára is tükrözi.De mi lesz még!!!Tehát minél hamarabb kormányra van szükség,amit nem akar az államelnök...azért van demokrácia,ha keresztbe tesz ,akkor fel kell függeszteni.Nem síratja meg őt sem az ország,akár mint az elődjét,a kancsi kalózt!!







szerda 07:11

endebende

433 hozzászólás 2016. december 28.szerda 07:11

ezen jelölés csorbát ejthet mind a két partvezér reputációján: ezt a vizsgát elbukták és az elnök kihasználva a lehetőséget vissza vágott a fricskát visszaverte.......Aki időt nyer csatát is nyerhet.....







szerda 07:58

tihi

1233 hozzászólás 2016. december 28.szerda 07:58

A fennti cikkre még a föld is megmozdúlt éjszaka 1 óra 21 perckor....







szerda 08:15

marburg

2211 hozzászólás 2016. december 28.szerda 08:15

Hát itten tényleg nagy bajok vannak: Véreskeű diktátornak nevezni a GYERMEKEKET ,ASSZONYOKAT ELEVENEN ELÉGETŐ,LEFEJEZŐ ISIS ellen harcoló,hazáját védő Aszadot ,hát ehhez minimum nagy bunkóság kell. Ilyen újságírókra nincs szükség a keresztény Európában: Szégyen HÁROMSZÉK !







szerda 08:25

marburg

2211 hozzászólás 2016. december 28.szerda 08:25

Újságíró szó pedig idézőjelben értendő. Elnézést. Mert ennek már semmi köze az újságíráshoz,tiszta antikeresztény propaganda.







szerda 09:20

barcsay

1439 hozzászólás 2016. december 28.szerda 09:20

Antikeresztény propaganda no marburg ez engem ios letaglozott jobban mind a tihi eszmefutattása.Mit szólnál tihi ha Nastaset tennék meg ő már 0csak ismeri a dőrgést vagy magát Tariceanut van honnan válogatni még Pontát is vissza lehetne tenni vele is megvoltatol elégedve.







szerda 09:40

marburg

2211 hozzászólás 2016. december 28.szerda 09:40

Barcsay szanalmas vagy ossze hordassz hetet- havat. En nem az altalad felsorolt politikusokrol beszeltem hanem Asszadrol Sziria a nep altal torvenyesen megvalasztott elnokerol akit FR vereskezu diktatornak nevezett.







szerda 09:46

tihi

1233 hozzászólás 2016. december 28.szerda 09:46

Számomra egyik sem jó....de a nép akarat azért csak érvényesűljön,hisz az jelenti a demokráciát és jogállamiságot...nem kívánom az egy személyes vezetést...útálom az önmagáért törtetően cselekvő,törvényeken túl lépő vezetőket,de azokat sem fogadom el,akik utasításra és érdekből vezetnek.Amit fennt írtam,az nem öncélú,hanem közérdekű gondolatmenet volt és nagyon komplexitásában illene megérteni,persze,nem kötelező elfogadni!