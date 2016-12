Országosan közel kilencezer iskola- és óvodaigazgatói, illetve aligazgatói állásból kevesebb mint öt és fél ezer tölthető be sikeresen versenyvizsgázókkal, a többire nincs jelentkező. Illetve, akik lennének, nem felelnek meg a szabályzat előírásainak, habár lehet, hogy többéves, évtizedes tapasztalattal rendelkeznek ebben a feladatkörben, a tantestület bizalmát is élvezik, netán jó érzékkel irányítják a kusza és állandóan változó törvénykezés ellenére a rájuk bízott tanintézményt, hiába minden, ha nem tagjai az oktatásmenedzsment szakértői testületnek – ami ugyan nem jelenti, hogy jobb vezetők lennének –, nem vehettek részt a versenyvizsgán, s így nem jogosultak, hogy bár tanév végéig tisztségben maradjanak. Január 9-étől menesztik őket, ami nem kis lavinát indít el, hiszen az érintetteknek biztosítani kell fenntartott katedrájukat, helyettesítőjük helyzetét pedig szintén rendezni kell. De ez csupán az érem egyik oldala, nagyobb gond, hogy a szóban forgó tantestületek többsége sem Háromszéken, sem országos szinten nem talált olyan pedagóguskollégát, aki tanév közben otthagyná tanítványait, és egyik napról a másikra átvedlene igazgatóvá.

A kialakult patthelyzet nem meglepő, hisz nyolc év kihagyás után nem lehet egyszerre leváltani minden igazgatót és ezreket meneszteni egy agyament módszertan miatt. A káosz miatt az oktatás amúgy is lankadó minősége kophat még inkább, és gyermekeink érzik kárát az átgondolatlan intézkedéseknek. Nem az a baj, hogy végre az 1989 utáni harmicvalahányadik oktatási miniszter legalább négy évre szóló állandó csapatot kíván felállítani és ezáltal legalább az iskolák szintjén valamelyes állandóságot teremteni, de nem tűnik észszerűnek egyszerre fejét venni mindenkinek, és főként nem tanév közben.

Előreláthatólag százával lesznek olyan iskolák, amelyekben meggyőzéses alapon jelölnek pedagógust az igazgatói, aligazgatói tisztségbe, s akik a karácsonyi vakációt azzal töltik, hogy megkössék a menedzseri, illetve pénzügyi szerződést, beleolvassanak néhány őket érintő sarkalatos törvénybe, és rövid idő alatt magukra kényszerítsék a vezetői magatartást. Január 9-étől nemcsak az ő életük változik meg, korábbi tanítványaiknak is hozzá kell szokniuk az új helyzethez, új tanárhoz. És mindez történik néhány héttel a félévi lezárás előtt, ami még inkább a feje tetejére állítja az iskolák életét.