Viszonylag sok rendellenességre bukkantak a megyei állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság munkatársai az ünnepek miatt elindított és január elejéig tartó fokozott ellenőrzéseik során. Az ellenőrök bírságokat, figyelmeztetéseket osztogattak, illetve egy esetben vissza is vonták egy kereskedelmi egység általuk kibocsátott működési engedélyét.

Az igazgatóság tájékoztatása szerint a leggyakrabban tapasztalt rendellenesség, kihágás a termékek, áruk nem megfelelő tárolása, kezelése, a zsúfoltság (kevés tárolóhely, túl sok áru), a vitatható tisztaság mind a raktárban, mind a forgalmazó helyiségekben, a termékek követhetőségének hiánya, származási adatok nélküli termékek (egyebek mellett marha- és sertéshús), lejárt szavatosságú, romlott termékek, hűtőkamrák hiánya. A hatóság eddig 170 ellenőrzést végzett hentesárut, tejtermékeket előállító és forgalmazó egységeknél, pékségekben, ásványvíz-palackozókban, zöldségpiacokon, hentesüzletekben, kis és nagy élelmiszerüzletekben, valamint vendéglátóegységekben. A tapasztalt rendellenességek nyomán 13 esetben bírságoltak – összesen 31 400 lej értékben –, nyolc figyelmeztető jegyzőkönyvet állítottak ki, határidőt szabva a hiányosságok pótlására, illetve 250 kilogramm élelmiszert elkoboztak. Emellett időszakosan visszavonták egy egység működési engedélyét, egy másik esetében pedig végleg bevonták azt.

Az ellenőrzéseket az elkövetkező napokban is folytatják. Amint már jeleztük, az igazgatóság állandó ügyeletet tart, az esetleges rendellenességeket a 0267 351 712-es telefonon vagy a 0267 312 315-ös faxszámon, illetve az office-covasna@ansvsa.ro e-mail-címen lehet jelezni.

Sikó-Barabási Sándor, a hatóság ügyvezető igazgatója újból felhívja a figyelmet, hogy az előző évekhez hasonlóan a kereskedelmi célokra szánt sertéseket idén is csak engedélyezett vágóhidakon lehet leölni, illetve a húst meg kell vizsgáltatni. Az otthon vágott disznó húsát csak saját célra lehet felhasználni, a vizsgálat ebben az esetben is kötelező.