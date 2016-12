Ünnepi fények ragyognak adventi időszakban Zágon főterén, utcáin. A polgármesteri hivatal így is megpróbált hozzájárulni a bensőséges hangulathoz, de más események is színezték a közösség közérzetét.

A hagyományhoz híven felállították a falu adventi koszorúját a felújított szabadtéri színpadon. A helyi református lelkész és plébános vállalt szolgálatot a négyszeri gyertyagyújtáson. A második gyertya meggyújtásakor Gyulafehérvárról érkezett, negyedik éves kispapok prédikáltak, az utolsó gyertya lángra lobbantásánál a kovásznai Boldog Apor Vilmos Gyermekotthon Schola Patronae Hungariae kórusa működött közre. Az alig fél éve alakult zágoni cserkészcsapat is bemutatkozott az adventi koszorú mellett.

Szombaton és a karácsonyi ünnepi szentmise előtt meglepetéssel állt elő Hölgyes Pál Zsolt plébános: a templomtorony ablakába hangszórót állított, amely folyamatosan karácsonyi dalokat sugározott. A karácsonyi szentmisén közreműködött a Mikes Kelemen Vegyes Kar is. A katolikusok számára a hajnali roráték is jó keretet adtak az ünnepre hangolódáshoz, a kora reggeli miséken tíz-tizenöten vettek részt. Vasárnap délután zajlott a zágoni ifjúsági fúvószenekar, a vegyes kar és a Szivárvány mazsorettcsoport (felkészítő tanár: Horváth Zita) közös karácsonyi műsora. A fiatal fúvósok a zenekarban, de egyénileg, duettben, trió­ban is felléptek, bemutatva év közben, Musát Gyula karnagy vezetése mellett szerzett tudományukat. A fúvósok a vegyes karral (karnagy: Bokor-Temessy Emma) közösen is bemutatkoztak, karácsonyi dalokat adtak elő. A zágoni ifjúsági fúvószenekar 2005-ben alakult, tagjai a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola hallgatói. A 24 tagú fúvósok többsége 10–13 éves diák, a volt tagok közül akad, aki a csíkszeredai katonazenekarban, más a brassói fil­harmóniánál zenél.