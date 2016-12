Az orosz védelmi minisztériumnak a szíriai Latakiába tartó gépe – fedélzetén 84 utassal és nyolcfős személyzettel – vasárnap reggel zuhant a Fekete-tengerbe röviddel azután, hogy felszállt Szocsi repülőteréről. A gépen katonák, újságírók, egy ismert segélymunkás és a hadsereg Alekszandrov művészegyüttesének 64 tagja és karmestere utazott, akik újévi koncertet adtak volna a hmejmimi orosz légi támaszponton.

Az orosz hadsereg közölte, hogy a parttól 1600 méternyire, 17 méteres mélységben megtalálták a gép fő fedélzeti hangrögzítő berendezését (egyik feketedobozát). Tegnap bejelentették, az elemzéshez megfelelő állapotban van a Moszkvába szállított fedélzeti adatrögzítő berendezés. Egy illetékes szerint a gép több mint 500 kilométeres sebességgel haladt, amikor a tengerbe zuhant. A tragédia időpontjában a pilóta jobbra akart kanyarodni, és erősen felemelt orral haladt. Egy másik illetékes szerint a gép rendkívül nagy állásszögben repült, és egyik oldalról a másikra billegett. A szakértők nem zárták ki, hogy a szerencsétlenségnek több oka is lehetett: a személyzet hibája vagy az egyik hajtómű meghibásodása. Rámutattak, hogy erősen felhúzott orral a gép elveszítheti a felhajtóerőt.

Makszim Szokolov közlekedési miniszter tegnap újságírók előtt kijelentette: korainak tartja, hogy következtetéseket vonjanak le a gép lezuhanásának okait illetően. Megismételte, amit korábban ő és mások, közöttük az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat mondott: terrorcselekmény nem szerepel a szerencsétlenség fő feltételezett okai között.

A mentők tegnap reggelig a szerencsétlenül járt gép hét nagyobb darabját találták meg, amelyek közül négyet már kiemeltek, illetve 13 holttestet és 156 emberi maradványt is. A kutatók 39 tengerjáró hajóval a Fekete-tenger medencéjének 100 négyzetkilométeres területét vizsgálták át a szerencsétlenség körzetében. A kutatásban több mint 3500 ember és több mint 500 műszaki eszköz – 45 hajó, 15 repülőgép, 16 helikopter és több drón – is részt vesz. A légi járművek eddig 240 négyzetméternyi területet vizsgáltak át. A mentés kezdete óta a búvárok 70 merülést hajtottak végre.