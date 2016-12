Jégsárkány a főtéren

Igazi premier az IceArt Románia bemutatkozása: ma 18 órakor leplezik le a több mint két méter magas jégsárkányt Sepsiszentgyörgy főterén. A jégszobrot 12 darab másfél méteres jégtömbből előzetesen kifaragják, majd a helyszínen illesztik össze. Ez alkalomból lehetőség adódik megfigyelni, hogyan dolgozik a jégszobrász: Julian a helyszínen faragja ki a 2017-es számot, nyersanyaga négy másfél méteres jégtömb.

A jégszobrászat efemer művészet, utóéletét a közönség is alakíthatja, hiszen az alkotások megtapinthatóak, így az időjárás mellett „a sárkányt az őt simogató nézők is legyőzhetik”.

Julian 2001-ben az Egyesült Államokban sajátította el a műfaj titkait, két évvel később Nagy-Britanniába költözött, ahol létrehozta az IceArt UK mozgalmat. Tíz éve költözött haza, ahol elsőként hozott létre jégszobrászattal foglalkozó céget.



Zene

A Progorgan ünnepi koncertet tart ma 21 órától a baróti művelődési házban. A zenekar tagjai: Szász Ágnes (ének), Pál Zakariás (Hammond orgona), Salamon Olivér (gitár), Gábor Szabolcs (szaxofon), Pál Gáborka (basszusgitár), Pál Gábor (dobok). A belépőjegy 10 lej.



Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 A Gondviselés Segélyszervezet Háromszéki Fiókszervezetének adománygyűjtése. 19.50 Adventi kórustalálkozó. 20.05 Matematika-körverseny Baróton. 20.25 Erdővidéki karácsonyi vásár. 20.45 Nagykorúsítás a Baróti Szabó Dávid Líceumban. 21.05 Adventi kamarazene – Oláh Boglárka Eszter zongora, Oláh Mátyás cselló. A televízió adásai a www.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

RTV1. Ma 14 órától: Fazi és a néptánc – meg lehet-e élni hivatásos néptáncosként, esetleg néptáncot oktató szakemberként? Erre a kérdésre válaszol Fazakas János, a Maros Néptáncegyüttes volt tagja, aki évtizedek óta tanítja az erdélyi magyar néptáncot a mezőségi falvaktól egészen Japánig.



Hitvilág

A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban minden hónap utolsó csütörtökén 18 órától a betegekért, utolsó péntekén az elhunytakért végeznek közös szentmisét. Aki más vagy önmaga gyógyulásáért szeretne szentmisén részt venni, vagy aki elhunytjairól a hónap utolsó péntekén szeretne megemlékezni, a szentmise előtt jelezze szándékát a bejáratnál, és elhelyezheti e célra szánt adományát a kitett perselyben.



Megjelent

Gazdag karácsonyi összeállítást kínál év végi, 32 oldalas számában az Erdélyi Napló. A lap munkatársa lelkész házaspárhoz látogatott el, ahol az ünnepek idején az édesanyának a család és a gyülekezet között kell megosztania szabad idejét. A teológushallgatókról készült riport a leendő református, unitárius és evangélikus lelkészek szárnybontogató ünnepi szolgálatairól szól. A Kolozsvári Magyar Opera idén alakult gyerekkórusának próbáin jártak, de eljutottak Medgyesre is az ünnepváró Bakó családhoz, ahol nem mindennapi karácsonyi készülődés folyt. Az Erdélyi Napló munkatársai egy-egy jegyzet erejéig is megosztják olvasóikkal ünnepi gondolataikat. z A kétoldalas portréinterjú Örökösök tagja, a szeretet örököse címmel a Magyar Televízió közkedvelt műsorvezetőjét, Kudlik Júliát mutatja be.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Uzon, Maksa, Nyujtód, Bereck; a 12-es országúton Mikóújfalu, Kilyén, Oltszem, Szotyor, Sepsibükszád; a 13E országúton Barátos, Cófalva, Kovászna, Réty közelében mérik a járművek sebességét.



Heti sürgősség, mentő

A DR. FOGOLYÁN KRISTÓF MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ sürgősségi osztályán december 19–27. között 798 esetet láttak el, 220 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A panaszok természete a jelzett időszakban: szív-érrendszeri 41, ideggyógyászati 55, sebészeti beavatkozás 78, belgyógyászati 251, gyermekgyógyászati 153, nőgyógyászati 52, pszichiátriai 69, ortopédiai sürgősség, traumák 99. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel tizenhárom személyt fogadtak, erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel huszonegyen jelentkeztek. Az osztályon összesen 29 ittas állapotban került személyt részesítettek kezelésben. A jelzett időszakban a megyei kórházban 10 lány és 9 fiú jött a világra.

A KOVÁSZNA MEGYEI MENTŐSZOLGÁLAT december 19–25. között 395 hívást kapott, és ugyanannyi esethez mentek ki a mentőcsapatok. A hívások 36 százaléka nagyfokú sürgősség (agyvérzés, szívinfarktus, szülés, kómás állapotok), az esetek 64 százaléka kisebb fokú sürgősség, amely nem veszélyezteti rögtön a beteg életét (hasi, epe- és vesegörcsök, diabétesz, kisebb traumák). A 395 esetből 229-et a sepsiszentgyörgyi állomás látott el. December 24–26. között 184 híváshoz mentek ki a mentőcsapatok.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ADÓHIVATAL. Felhívják a lakosság figyelmét, hogy a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal helyi adó- és illetékirodája ma 17 óráig fogadja az ügyfeleket.

FÉL SÍBAKANCSOT találtak a szerkesztőség közelében. Érdeklődni a titkárságon lehet naponta 9–15 óráig.