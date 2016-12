A második félidőben mutatott jobb játékának köszönhetően a bajnoki címvédő Sepsi-SIC diadallal zárta idei utolsó meccsét, miután szerdán este hatpontos különbséggel győzött az Aradi ICIM vendégeként a női kosárlabda Nemzeti Liga 14. fordulójában. A Zoran Mikes irányította alakulatnak ez volt a mostani szezonbeli tizenharmadik sikere.

Aradi kosárral indult a találkozó, amire gyorsan válaszolt Marshall (2–2). A nagyon pörgős mérkőzés folytatásában pár percre vezettünk (2–4), ám több kihagyott ziccerünk után a házigazdák megléptek (10–4). Jeffery és Phirman kosarainak köszönhetően feljöttünk két pontra (10–8), de nem tudtunk egyenlíteni. Az első negyed felénél 13–10 volt az eredmény, s kevéssel később már öt ponttal vezettek vendéglátóink (17–12). A továbbiakban is az aradiak voltak eredményesebbek, akik 23–17-re nyerték meg a játékrészt. A második negyedet is az ICIM kezdte jobban, s a 12. percben 10 pontos volt az előnye (29–19). Jeffery büntetőből szépített, majd Thompson és Hutanu kosaraival szépítettünk 31–27-re. Lendületünket időkéréssel törte meg Stacey Nolan edző, s játékosai – McGuire és Karakasevic révén – pillanatok alatt nyolcpontos vezetésre tettek szert (35–27). A következő percekben Jeffery két duplájának és Huţanu büntetőből szerzett pontjaival már karnyújtásnyira voltuk az Aradtól (35–32). A félidő hajrájában ismét vendéglátóink voltak jobbak, s bár egy ponttal hoztuk a negyedet, ötpontos hátrányban vonultunk szünetre (41–36).

A harmadik negyed elején mindkét oldalon rengeteg ziccer maradt ki, a két és fél perces kosárcsendet Pfirman törte meg (41–38). A válasz Nagy kezéből érkezett, ám Thompson duplájával és Jeffery triplájának – ami a meccs első hárompontosa volt – köszönhetően egyenlítettünk 43-ra. Folyamatosan javult a játékunk, remekeltünk védekezésben, és a 25. percben 43–45-re vezettünk. A folytatás nagyon kiélezett csatát hozott, miután 9–16-ra megnyertük a negyedet, kétpontos előnyről vártuk az utolsó tíz percet (50–52). Ezt a negyedet is mi kezdtük jobban, és ponterős játékunk révén a 34. percben 53–63-ra vezettünk. A Maros-partiak azonban nem adták olcsón a bőrüket, küzdöttek minden labdáért és pontért, s két perccel a vége előtt 63–67 volt az állás. A véghajrá nagyon kiegyensúlyozott küzdelmet hozott, ám ezúttal mi voltunk a jobbak, és Jeffery büntetőből szerzett két ponttal beállította a 63–69-es végeredményt.

A mérkőzés legjobb szentgyörgyi játékosa a dupla duplát elérő Thompson volt, aki 16 ponttal és 13 lepattanóval vette ki részét a Sepsi-SIC sikeréből. A házigazdák soraiból került ki a találkozó legeredményesebb játékosa, aki nem volt más, mint az egykoron zöld-fehérben is játszó és most 20 pontot elérő Nagy. Az Aradi ICIM két háromszéki játékosa – Szőcs és Demeter – ezen a meccsen nem kapott játéklehetőséget.