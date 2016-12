Egyes országokban ez nagyon divatos szó lett egy olyan kapcsolat jellemzésére, amilyenre az emberek mindig vágytak. A latin intimusból ered, jelentése legbensőbb és a magánélet legszemélyesebb kapcsolatára utal. Az érzelmi közelségnek különleges megnyilvánulása két ember között, amelynek jellemzője, hogy mindketten folyamatosan éberek és viszonzásra készek az érzelmi folyamatokban és a másik jólétében. Jelenthet megértést a mi részünkről, és azt, hogy valaki, akinek mi nagyon sokat jelentünk, teljesen megért bennünket.

Ha úgy érezzük, hogy kezd szürkülni a kapcsolatunk, gondoljunk csak vissza jegyességünk idejére! Mi annak idején, amíg a szüleinknél laktunk, rengeteg időt töltöttünk azzal, hogy együtt olvastunk, majd pár oldal után szünetet tartottunk és megbeszéltük a hallottakat. Hosszú, mély beszélgetések voltak ezek, amelyek során egyre jobban megismertük a másik személyiségét, vágyait, gondolkodásmódját. Tervezgettük közös életünket, időnként fájdalmas témákat is behoztunk, szinte kényszerítve magunkat arra, hogy beszéljünk a nehéz dolgokról is. Amikor összeházasodtunk és immár egy fedél alatt éltünk, nem kellett külön program ahhoz, hogy együtt tölthessük az estéket.

Mivel a férfiak számára általában az aktívabb szabadidős tevékenységek jelentenek kikapcsolódást, és a nők többsége inkább beszélgetésre vágyik, alakítsuk úgy a közös ünnepi alkalmainkat, hogy mindkettőnk igényeinek megfeleljen. Törekedjünk a változatosságra is, hogy a páros este ne váljon rutinná, hanem valóban élményt jelentsen mindkettőnk számára.

Jó beszélgetésindító kérdések születhetnek, ha amolyan „időutazásra” indulunk, és felelevenítjük, hogyan is kezdődött szerelmünk. Mit éreztem, amikor először megláttalak, milyen volt az első randevúnk? Mikor gondoltunk először arra, hogy összeházasodunk? Hogyan zajlott a lánykérés, hogyan emlékezünk vissza eljegyzésünkre, esküvőnkre?

Hasznos játék ilyenkor az „örömgyűjtés” is. Melyek voltak a legromantikusabb pillanataink? Melyek a legboldogabb emlékeink? Mit szeretek benned nagyon, mi az, ami igazán nagyszerű a kapcsolatunkban? Aztán együtt gondolkodhatunk a fejlődés lehetőségein is: miben tudnánk még jobbak lenni, mit tehetnénk a kapcsolatunk fejlesztéséért?

Tudományos kutatások igazolják, amit eddig is sejtettünk: a romantika újrafelfedezése megóvhatja a párkapcsolatokat attól, hogy unalmassá váljanak! Nem elég az elején egymás kedvében járni, az az igazi, ha képesek vagyunk hosszú évek után is felfedezni magunkban a csodát, a kincset. Ebben az is sokat segíthet, ha éppúgy ünneplőbe öltöztetjük szívünket és testünket a találkozáshoz, mint szerelmünk hajnalán.

Kertész Tibor