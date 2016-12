„Engem is megkeresett nemrég a korrupcióellenes ügyészség egyik ügyvédje, aki köntörfalazás nélkül azt mondta: kapok még egy esélyt, ha feljelentést teszek Liviu Dragnea ellen. (...) Ugyanezzel próbálkoztak két évvel ezelőtt Ponta ellen, most pedig Dragnea a célpont. Amint úgy kívánja meg az érdek, hogy valakit elássanak, rögtön megjelennek a jóakaró feljelentők, akik tudnak mindent, hazudnak, és úgy értelmezik a dolgokat, hogy az kedvezzen az ügyésznek. Azt mondták nekem, hogy ha tudok valamit a Dragnea családról, amelyet 15 éve ismerek, békén hagyják a családomat, barátaimat. Azt mondták, beviszik az ügyészségre édesanyámat, ahogy tették azt Victor Ponta anyjával is, hogy letartóztatják a testvéremet, a barátaimat, hogy majd a börtönben találkozom velük. Azt kérték, tegyek feljelentést Dragnea ellen, hogy ne lehessen miniszterelnök” – nyilatkozta Sebastian Ghiţă a România TV által tegnap sugárzott felvételen, melynek elején azt mondta: amennyiben az bejátszásra került, azt jelenti, hogy „egyáltalán nem állnak jól a dolgok”, illetve hogy semmilyen érvvel nem fogják tudni elhallgattatni őt. „A korrupcióellenes ügyészség eszköz, amelyet arra használnak a hatalmasságok és az idegen érdekek, hogy semmissé tegyék az állampolgárok szavazatait” – állítja a felvételen a volt képviselő, aki szerint az SZDP elnöke „folyamatosan fenyegetéseknek és zsarolásnak volt kitéve a választási kampány alatt”.

A volt képviselő arról is beszél a felvételen, hogy a Román Hírszerző Szolgálat székhelyén ismerte meg a korrupcióellenes ügyészség vezetőjét, Laura Codruţa Kövesi főügyészt, akivel 2010 és 2014 között hetente legalább két alkalommal találkozott. „Az egyik ilyen találkozón csak Florian Coldea tábornok, Laura Codruţa Kövesi és a CIA egyik romániai vezetője volt jelen. (...) Megkérdezném Kövesi asszonyt, emlékszik-e arra a zárt körű sinaiai bulira, amelyen együtt mulattam vele és Vasile Dîncuval a La Chilia-n port című dal jogállamra írt változatára?” – hangzik el a felvételen. Sebastian Ghiţă múlt héten tűnt el, miután a korrupcióellenes ügyészség ploiesti-i ügyosztálya előállítási parancsot adott ki a nevére. Az országos rendőr-felügyelőség belső vizsgálatot rendelt el, ennek következtetése szerint nem szegte meg a rendőrség az eljárási szabályokat Sebastian Ghiţă „eltűnése” ügyében.