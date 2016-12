Szeben megye több kórháza és öregotthona is 2-es vagy 3-as besorolású kockázatot jelent földrengés esetén, ugyanakkor egyetlen magas (3 emeletes vagy annál nagyobb) ingatlan sem kapott a legveszélyesebbnek számító 1-es besorolást – derül ki a megyei tanács jelentéséből. Kettes besorolás alá esik viszont a megyei kórház három épülete, amelyek közül egyik ingatlan még 1859-ben épült. Kettes besorolást kapott két speciális iskola, hármas besorolás alá esik több kórházépület, két öregotthon, valamint az 1998-ban átadott Transilvania sportterem is. (Agerpres)



ELKOBZOTT FENYŐK. Több mint 700 esetben bírságolt november közepe óta az erdőgazdálkodási hatóság fenyőfa-értékesítések miatt – számolt be a hatóság igazgatója. Hozzátette, Kolozs megye élen jár az elkobzott faanyag tekintetében, de Maros megye is a toplista elején szerepel 105 köbméternyi elkobzott fával. Az ellenőrzéseket a Romsilva alkalmazottjai végezték a csendőrség, a rendőrség és a környezetvédelmi őrség képviselőinek közreműködésével, az akcióban mintegy 25 ezer személy vett részt. Az Országos Erdőgazdálkodási Hatóság hárommillió hektár állami tulajdonban és egymillió hektár magántulajdonban levő erdős területet ügykezel. (Erdély FM)

TŰZIJÁTÉK-AKCIÓ. Több mint 11 tonna pirotechnikai terméket foglalt le a rendőrség 300 ezer lej értékben, 55 esetben pedig 42 ezer lejre róttak ki pénzbírságot – jelentette be Adrian Aldea. Az Országos rendőr-felügyelőség fegyverekkel, robbanószerekkel és veszélyes anyagokkal foglalkozó igazgatóságának munkatársa szerint a Tűzijáték elnevezésű akció keretében eddig 2000 esetben tartottak ellenőrzést piacokon, kereskedelmi központokban, 334 bűncselekményt lepleztek le, 354 személy ellen pedig bűnügyi kivizsgálás indult. A hatóságok azt ajánlják, hogy csakis az engedéllyel rendelkező kereskedelmi egységekből vásároljunk pirotechnikai eszközöket a téli ünnepek alatt, a jogtalanul használt pirotechnikai eszközök használata bűncselekménynek minősül, és 3 hónaptól egy évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható. (Agerpres)