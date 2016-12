Európai uniós kérdésekben állandó a konzultáció a két ország között, és ugyan külpolitikai kérdésekben a német álláspont gyakran egyfajta iránytűt jelent, kétségtelen, hogy Magyarország másként ítéli meg az illegális migráció kérdését. Azokról az ügyekről, amelyekben teljes az egyetértés, kiemelte, hogy az EU elvesztett versenyképességének vissza­szerzése kulcskérdés, és csak akkor lehetséges, ha mindenki visszatér az államháztartási fegyelem tiszteletéhez. Ez azt jelenti, hogy gazdasági döntéseinkben nem spekulálhatunk mások pénzére, és mindent meg kell tenni a digitális és forradalmian új gazdasági korszak kihívásainak megválaszolásához. Ezekben a „sorsdöntő kérdésekben” tökéletes az egyetértés Magyarország és Németország között – húzta alá Szijjártó Péter.

Arra a felvetésre, hogy mindkét ország támogatja a közös európai hadsereg felállítását, a miniszter kiemelte: régi meggyőződésük, hogy meg kell erősíteni az észak-atlanti védelmi közösség európai részét, és nem helyes kizárólag Amerikára hagyatkozni Európa biztonságának fenntartásában. Arra a kérdésre, hogy a közös hadsereg Oroszország ellen irányulna-e, hangsúlyozta, hogy elengedhetetlen Európa és Oroszország viszonyának normalizálása. Mint mondta, Magyarország gazdasági és biztonságpolitikai érdeke, hogy az EU és Oroszország a józan ész alapján tiszteletet mutat egymás és a nemzetközi jog iránt, és ennek jegyében képes az együttműködésre. Szijjártó Péter hozzátette: lehetetlen az európai versenyképesség visszaszerzése a kontinens nyugati és keleti részének együttműködése nélkül, Magyarországnak pedig az a történelmi tapasztalata, hogy a Nyugat és a Kelet közötti konfliktushelyzetekben mindig Közép-Európa veszít.

Arra a kérdésre, hogy a migrációs válság ügyében Németország közeledett-e Magyarországhoz, vagy Magyarország Németországhoz, a miniszter aláhúzta, hogy Magyarország álláspontja két éve változatlan: „szerintünk az illegális migráció rossz, és veszélyes Európára”, ezért meg kell védeni a határokat, és világossá kell tenni, hogy csak legálisan szabad beutazni Európába. Szerinte fel kell hagyni a bevándorlás „inspirálásával”, és „végre meg kell szüntetni a kényszer-áttelepítési kvótát, amely súlyosan sérti az európai szabályokat”. Egy erős Európa kialakulása Magyarország érdeke, de ez csak akkor lehetséges, ha a tagállamok is erősek, ezért Magyarország semmiképpen nem támogatja újabb döntési hatáskörök elvonását a tagállamoktól – mondta Szijjártó Péter arra a kérdésre, hogy Magyarország és Németország partner-e vagy inkább ellenfél abban az alapvető ügyben, hogy több vagy kevesebb integrációra van-e szükség.

Arra a kérdésre, hogy Donald Trump elnöksége mennyiben lesz jó Magyarország és Kelet-Közép-Európa számára, azt mondta, hogy „a Trump-adminisztráció az egész világnak jobb lesz”. Az amerikai külpolitika középpontjában eddig a demokrácia exportja állt, ami sok kárt okozott, például Európa déli és délkeleti szomszédságában – tette hozzá, kiemelve: „a külpolitikában is hiszünk a racionalitásban, ezért most jó okunk van az optimizmusra”.