A térképbe foglalt útvonalak hossza meghaladja a 22 kilométert. Jelezték a kiadványon az ösvények kereszteződéseinél lévő kilátók, eligazító táblák helyét. Mi több, a magyarázatban az egyes útvonalak rövid leírása is megtalálható, táblázatokba foglaltan megjelölték a kezdő- és végpont közötti szintkülönbséget is. A nehézségi fokozatokat a jelzéseken is feltüntették, sárga a könnyű, következik a zöld, majd a piros a legnehezebben bejárható szakaszt jelenti – mutatta be a kiadványt Ráduly István polgármester, a térkép lektora.

A községben még 2011-ben kezdték meg a túraösvények kialakítását, megjelölését. A lehetséges útvonalak meghatározásához idős helybéliek segítségét is igénybe vették. Sepsimagyarósról Bartha István, Pista bácsi, Bikfalváról Radu Anton, Anti bácsi vett részt a munkában, mindketten nyolcvan év körüliek, de bejárták az útvonalakat – magyarázta a polgármester. Az akadályt jelentő ágak, egyebek eltávolítását, a jelzések felfestését a polgármesteri hivatal munkatársai önkéntes munkával végezték, az anyagi kiadást így csak a szükséges 10–15 kilogrammnyi festék megvásárlása jelentette. Az ösvényeket úgy alakították ki, hogy különböző nehézségi szintű szakaszokon lehessen elérni ugyanahhoz a célponthoz – elevenítette fel a kezdetet Ráduly István.

Második lépésként a helyi tanács megszavazta, hogy a költségvetésben elkülönített összeg felhasználásával jelentessék meg a túraösvények térképét. A térképészi munkára versenytárgyalást hirdettek, a sepsiszentgyörgyi Satelit NT cég adta a legolcsóbb ajánlatot. A térkép összetettségéről árulkodik, hogy a szintvonalakat is bejelölték, így a turista innen is tájékozódhat a rá váró nehézségekről. De ugyanígy megtalálható a térképen a közeli panziók elhelyezkedése, a természetvédelmi területek – Rétyi Nyír, Natura 2000 védett övezet –, történelmi jelek, romok helye is, sőt, vadászleshez is el lehet találni a kiadvány segítségével.

A térképmagyarázathoz tartozó szövegeket lapunk főmunkatársa, Kisgyörgy Zoltán írta. Érdeklődésünkre elmondta: a rendszerváltás előtt egy szerzőcsoport jelentetett meg összefoglalót a jelzett turistaösvényekről. Az Erdélyi Kárpát Egyesületnek köszönhetően számos festett turistaút található a megyében, fontos lenne ezeket összefoglalni. Egyik legjobb módja ennek az uzoni kezdeményezés, amit más községközpontok is átvehetnek, élhetnek a lehetőséggel – értékelte a geológus.

Uzon fejlesztési stratégiájában fontos szerepet játszik a vendégforgalom. A működő idegenforgalom megteremtéséhez szükség van az infrastruktúrára, a turisztikai hálózatra, ellátásra, de közrejátszhat az is, hogy Bikfalvát a Világörökség részévé kívánják nyilváníttatni. Uzon hangsúlyt fektet ezek megteremtésére, és ebből nemcsak a szálláshelyek működtetőinek lesz majd haszna. A turistáknak köszönhetően nagyobb lehet az üzletek, szórakozóhelyek látogatottsága, eladható lesz a házi tojás, tej, a kézművesek, hagyományos népi mesterségek művelői számára is új lehetőségek nyílnak meg – magyarázta Ráduly István.

Uzon község turistaútvonalainak térképe népszerűsítéséről, terjesztéséről a helyi tanács dönt majd. Valószínű, ingyen bocsátják majd az érdeklődők rendelkezésére turisztikai információs irodáknál, egyesületeknél, vendégforgalomban érdekelt egységeknél.