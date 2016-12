A megyeszékhelyi Munkás utcában található ingatlanban kialakított műhely az önkormányzat, a magyar kormány (a budapesti nemzetpolitikai államtitkárság révén), a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az iskola vezetősége, valamint a Bertis Kft. együttműködése révén valósult meg – hangzott el a tegnapi eseményen.

Sztakics Éva alpolgármester az előzmények kapcsán kifejtette: 2007-ben egy kormányprogram révén kezdeményezték az iskola étkezdéje, valamint a Munkás utcabeli műhelyek korszerűsítését, a munkálatok 2008-ban elkezdődtek, viszont 2014-ig lassan leállt minden. A beruházás teljes értéke 3,863 millió lej, ebből 2,9 millió kormánytámogatás, majd a finanszírozás elapadása után az önkormányzat a Regionális Operatív Programon keresztül megszerezte a további szükséges összeget (közel egymillió lejt), pályázat révén. A korszerűsítést így sikerült lezárni 2015-ben, idén elkezdődött a húsfeldolgozó műhely kialakítása. Az önkormányzat saját forrásból 566 ezer lejt áldozott arra, hogy az előírásoknak megfelelően alakítsa ki a helyiségeket – tette hozzá.

A műhely felszerelésére a budapesti nemzetpolitikai államtitkárság által meghirdetett Szakképzés Éve program révén nyílt lehetőség, a támogatást a Bethlen Gábor Alap biztosította. Kiss Imre háromszéki főtanfelügyelő beszámolt arról, hogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége közvetítésével sikerült 29 millió forint támogatást elnyerni az alaptól, ebből az összegből szerezték be az eszközöket, illetve Berszány Tibor, a Bertis Kft. vezetője további két berendezést adományozott a tanintézetnek, a szakmai tanácsadást is ő biztosította, egyebek mellett az eszközök beszerzésénél. Szőke Annamária iskolaigazgató ennek kapcsán elmondta: az elképzelés szerint az együttműködés a vállalkozással az elkövetkezendőkben is megmarad. A törvény adta keretek között a gyakorlati képzéshez szakembert biztosítana a cég, illetve – amint azt Berszány Tibor is megerősítette – elviekben a nyersanyag szállítását is megoldanák. Emellett a duális képzésben nyújtanának még segítséget, a tanéven kívül (amikor a műhely nem üzemel) a diákok a vállalatnál is megszerezhetik a gyakorlati tudást.

Kiss Imre elmondta, a beiskolázási tervekben már a következő tanévtől szerepel egy osztály indítása 25–30 diákkal. Ilyen jellegű magyar tannyelvű osztály egyébként nincs, a szakmát legközelebb Prázsmáron lehet román nyelven elsajátítani. A főtanfelügyelő szerint egyelőre nehéz megbecsülni, hogy hány diák választja majd ezt a képzést, mennyire lesz sikeres, bíznak abban, hogy más megyékből is (Hargita, Maros) Sepsiszentgyörgyöt választják, mivel itt anyanyelven sajátíthatják el ezeket a tudnivalókat. A műhely ráadásul igen jól felszerelt, az alapvető húsfeldolgozáson túl a diákok a késztermékek előállítását, valamint az élelmiszer-biztonsági tudnivalókat is megtanulhatják. Szőke Annamária ennek kapcsán hozzátette: olyan elképzelésük is van, hogy a műhelyben készített hentestermékeket akár az iskolai étkezdében is felhasználhatják, vagy idővel értékesíteni is lehetne azokat. Ami az oktatást illeti, Szőke Annamária elmondta: elméleti szakembereik vannak, a következő tanévig a gyakorlati képzést kell megoldaniuk. A Bertis részéről már ígéretet kaptak, hogy ebben is segítenek saját szakembereikkel.