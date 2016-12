csütörtök 06:45

Lehet,hogy mégis többet kapunk a szocialistáktól...most már a kakukk menesztését illene kiharcolni!!!!







a parlament hitelét csak úgy lehet vissza adni hogyha a sovén rosszindulatú elemek távol lesznek tartva az ilyen és e -hez hasonló törvénytervezetek kezdeményezésétől.Nem felkarolja hanem elitéli és szankcionálja az ilyen törekvéseket és a kissebség országalkotó etnikumként lesz kezelve és elismerve tiszteletbe tartva jogait és szimbólumait.







tihi: Dragnea akaratát, akit ráadásul nem a népakarat juttatott egy párt élére, többször is népakaratként tüntetted fel, igaz? Akkor a kakukk, - Johannis - akarata, aki választás eredményeként "szállt a fészkére", miért ne lehetne népakarat? Legalább akkorát csalódtam benne, min te, de ez nem jelentheti a kettős mérce használatát! Légy türelmes, állítólag demokrácia van Romániában ....lesznek még szavazások, talán még választások is!







Hajra RMDSZ Hajra Orban Viktor Hajra parlamenti kepviselet







Két csűrben csépelünk!!!Ettől függetenül,soha nem mondtam,írtam olyant,hogy Dragneát a népakarat jutotta a párt élére.Non sens lenne!!De dec.11-ei szavazat az általa vezetett pártot,többségi mandátumhoz juttatta,így az alkotmány értelmében,ha ez számítana Valáhiában,őket illeti meg a kormányalakítás,semmiképp az ország elnökét!!!!Viszont nincs kettős mérce,a két választás és a két hatalmi kőzeg frontálisan más,jobban mondva más illene legyen,az egyik politikai a másik meg független,mindkettő más,de jól meghatározott jogkörrel.Az ebből adodó kötelezettségek és feladatkörök is mások kellene legyenek.Csak az utóbbi 12 évet említeném,hogy úgy Böszeszku mint Iohannis,ezt nem volt hajlandó tudomásúl venni,ennek szellemében dolgozni,teljhatalmúlag,minden lében kanálként és atyaistenként próbáltak és próbálnak uralkodni,és a legnagyobb politikusként tevékenykedni!! Ezt sikerült is eddig,hisz ők alakították ezt a rendszert egy szeku-űgyész hatalommá.Az aki Ceausescu egyeduralmát átélte és elítélte,az ma nem tud elfogadni egy újabb egyedúralkodót,diktátort.Én nem !!Sem Basescut sem Iohannist nem támadtam addig,amíg a hatáskörüket át nem lépték!!!Nézd meg mi a különbség Áder János és Basescu vagy Iohannis között,akkor talán meg is érted,mit örölök folyamatosan,vagy mit szeretnék mondani.Demokrácia az nincs Romániában,ha lenne,nem történne meg mindaz ami körülöttünk van!!!Volna legalábbis most,már néhány napja kormányunk,és a válság küszübén,ami mindannyiunknak a kárára van,nem futna el az árfolyam,az árak nem emelkednének naponta és eredméynesebben dolgozna mindenki,nem lenne ennyi belviszály és harc,lenne igazságszolgáltatás,lennének becsületes törvényeink,felelőségtudat és felelősség!!Sajnos semmi nincs,mert nem ez a cél!!!Én így látom,de ettől lehet másnak is igaza.Nem a más véleményét irom felűl,hanem a politikai-társadalmi folyamatot látom így ahogy megfogalmazom.







Magyarország államformája parlamentáris köztársaság.

Románia államformája félprezidenciális köztársaság..

Johannis hasonlítgatása Áderhoz ugyanaz, mint almát hasonlítani körtéhez.

Ádernek csak bábszerepe van, míg a román elnök óriási politikai hatalommal bír -

Alkotmány szerint.







Elismerem, eléggé óvatosan fogalmazol ahhoz, hogy később minden további nélkül letagadhassad mondanivalód lényegét: bár Dragnea akarata szerint történnek a jelölések,mégis, szerinted a népakarat érvényesül azokban! Vitánk sarkalatos kérdése nem az, hogy kinek, melyik pártnak van joga miniszterelnököt jelölni - bár ezt bármelyik párt is megtehetné - , hanem az, hogy nagyon, de nagyon visszatetsző, hogy egy jogerősen elítélt bűnöző tegye azt akár a pártja nevében is!!!! Ami Johannis a pártfüggőséget illeti igazad van, hiszen Ceausescu és Iliescu is teljesen pártfüggetlenek voltak, csupán az általad felsoroltak lépték túl a hatáskörüket. Sőt a big brother, az USA elnöke is pártfüggetlen, nemde? És pusztán diplomáciai virág a kormány kalapján, igaz?....

A továbbiakban: Settembrini megelőzött, az a ritka eset "forog fenn", amikor egyetértünk, illetve kénytelenek vagyunk ezt tenni, hiszen alkotmányos meghatározottságról van szó! Ezek szerint Áder és Johannis hatásköreit összehasonlítani butaság, hiszen a két elnököt nem ugyanazon módszerrel választják, így "erejük" és hatáskörük, némi közös keresztmetszettel, de más! Magyarországon az államelnököt a Parlament választja meg a miniszterelnök javaslata alapján, míg Romániában direkt módon, a nép választ elnököt, akinek ily módon a hatásköre is bővebb, ereje és lehetőségei is másak, nagyobbak!







Köszönöm,hogy kioktattatok...attól maradok azon elképzelés mellett,amelyeket fent vázoltam,már csak azért is,nehogy letegadjam szavaim!!Legalább olyan ismerője vagyok a magyar alkotmánynak mint a románnak,nem is keverem össze mert lehetetlen,és legalább olyan ismerője is mint Ti!!Hogy miként értelmezitek magyarázataim,az nem tartozik rám!Tény az,vannak akik értenek is ahhoz amit mondanak,meg vannak megint mások,akik megértik azt is amit mások mondanak...a többi kategóriát nem említem!!!







"Nézd meg mi a különbség Áder János és Basescu vagy Iohannis között,akkor talán meg is érted,mit örölök folyamatosan,vagy mit szeretnék mondani" tihi: ezt te magad írtad!!! És nem kioktatásról van szó, hanem pusztán helyreigazításról, melyet a magas egod és már-már fóbiás Johannis-ellenességed nem bír elviselni! És, igen, a mondandód/magyarázataid (lám, kicsoda a kioktató!) értelmezési lehetősége, elsősorban rád tartozik, pajtás!!!! Hallottál már az egyértelműségről? Amikor majd rádöbbensz, hogy kevesebb beszéddel is többet lehet mondani, folytathatjuk a vitát. Addig is, boldog új évet:







És még egy javaslat: tegyél különbséget a szavaid és a mondandód lényege között! Én nem a szavaid letagadásáról beszéltem!







Ezt a beszélgetést elteszem későbbre Ferencz.







Hogy lehet valaki ennyi hülyeséget hetet havat összehordjon,se a törvényeket nem ismered s mégis erősíted hülyeségeidet amiket nem tudom honnan veszel







Nem ismered a román alkotmányt,az biztos.