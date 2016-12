Mint immár hagyományossá vált, az év utolsó tanácsülésén adják át a Szent György kiválósági ösztöndíjakat: az oklevéllel és pénzjutalommal járó kitüntetésben azok a végzős középiskolás diákok részesülhetnek, akik líceumi éveik alatt kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el, és a közösségi életnek is aktív résztvevői.

Az eddigiektől eltérően ebben az évben hatan részesülhettek ösztöndíjban, mint Sztakics Éva alpolgármester megindokolta, az ötödik és hatodik helyezett között egy pontnál is kisebb volt a különbség, és tevékenységük alapján ők ketten is megérdemlik az oklevelet és a háromezer lejes pénzjutalmat. Az idei Szent György kiválósági ösztöndíjasok: Medgyesi Attila (Székely Mikó Kollégium), Veres Vitályos Álmos (Székely Mikó Kollégium), Ráduly Baka Rebeka (Mikes Kelemen Elméleti Líceum), Todoran Răzvan (Mihai Viteazul Főgimnázium), Vitus Regina (Székely Mikó Kollégium) és Damokos Kinga (Székely Mikó Kollégium). A Snaps Vocal Band alkalmi elődását követően Antal Árpád polgármestertől, Sztakics Éva és Tóth Birtan Csaba alpolgármesterektől vehették át jutalmukat.

A testületi ülés végén Tóth Birtan Csaba számolt be a Bodok Szálló felújításának elindításáért alakított tárgyalóbizottság tevékenységéről. Felidézte, a város által meghirdetett pályázatra egyetlen cég jelentkezett, melynek kínálata ugyan nem teljes mértékben merítette ki a város kérelmét, de komoly és megbízható vállalkozásról lévén szó, nem merült fel a pályázó elutasítása. Az egyeztetések során kiderült azonban, az előzetes elképzelés – az önkormányzat társulása a vállalkozóval a közösen elvégzendő felújításért – egyik félnek sem felel meg, így lehetőségként felmerült, hogy a város eladná a cégnek az épületet azzal a feltétellel, hogy az záros határidőn belül szállodává alakítja, és legalább öt évig akként is működteti. Ehhez az ingatlant fel kell értékeltetni, eladási ára nem lehet kevesebb, mint amennyiért az önkormányzat megvásárolta (745 ezer euró). A hosszas procedúra elindítására a képviselő-testület ellenvetés nélkül rábólintott.

A polgármester köszöntője és a koccintás előtt még Rodica Pârvan szociáldemokrata képviselő kért szót: ezúttal „csupán” arra volt kíváncsi, mennyibe került, és honnan volt a pénz a mai főtéri jégszobrászati bemutatóra. Válaszában Antal Árpád kifejtette, a jégtömbökből faragott, a Tamási Áron Színház előtti pódiumon felállítandó sárkány csak egy része a rendezvénynek, az egészhez a város 13 ezer lejjel járult hozzá, a pénz a költségvetésből származik.