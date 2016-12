A lehetőségről Tóth-Birtan Csaba alpolgármester számolt be egy korábbi tanácsülésen. Eszerint a szövetség – ha a város támogatási kérését jóváhagyják – a pálya kialakítására biztosítaná a forrásokat. Az önkormányzatra a talajmunka, az öntözőberendezés, a lelátók, az öltözők kialakítása, valamint a fenntartás hárul. Tóth-Birtan Csaba közölte: választásuk a Csíki negyedi lerobbant pályára esett, de ez nem végleges, mást is lehet javasolni. Egyelőre ez a megoldás tűnik a legészszerűbbnek, arról nem beszélve, hogy ebben a városrészben újabb hasznos beruházást lehetne eszközölni. A megvalósítás még messze, a lényeg, hogy most sikerüljön benyújtani a pályázatot – tette hozzá.

A román pártok képviselői felvetették: a város miért nem inkább az ipari negyedben lévő egykori Elektró pályát jelölte ki, és ha már létezik egy ilyen létesítmény a városban, miért kell újabbat kialakítani. Sztakics Éva alpolgármester kifejtette: az egykori gyártelepen található pálya nem az önkormányzat tulajdona, így azzal nem kezdhetnek semmit, míg a Csíki negyedbeli létesítményt a visszaszolgáltatást követően (több telekre oszlott a terület, több tulajdonossal) a városnak sikerült megvásárolnia, tehát rendelkezhet felette. Ami a Stadion utcai nagy futballpályát illeti, az versenyekre, megmérettetésekre való, míg a kiszemelt helyszínen edzőpályát hoznának létre. Tóth-Birtan Csaba hozzátette: a lényeg, hogy végre Sepsiszentgyörgynek legyen műfüves pályája.

Felmerült továbbá, hogy esetleg a helyszín nem felel meg, a lelátók kialakításával gond lehet, mivel a környéken épületek is találhatók. Tóth-Birtan ennek kapcsán elismételte: ez nem feltétlenül a végleges döntés, menet közben még változhat a helyszín. A testület végül két tartózkodással elvi beleegyezését adta a pályázáshoz.