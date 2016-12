Következő írásunk

Régen egy merénylő, ha gyilkolni akart, pisztolyt rántott, ma kamiont szerez. Legutóbb egy terrorista Berlinben tehergépkocsival vitte a (karácsonyi) vásárra bőrét, és gyilkolt. Az elhunytakat Angela Merkel saját halottainak tekintette, de megtekintette a sebesülteket is. Az alapos és pontos német rendőrség annak rendje és módja szerint rögtön el is kapott egy gyanúsítottat, aki sajnos, tagadott. A rend őrei adott pillanatban két gyanúsítottal is büszkélkedhettek, mert menet közben találtak még egyet. A gyilkos eszköz vezetőfülkéjében ráleltek egy másik személy, a tunéziai származású Anis Amri pénztárcájára, amelyben iratai is ott lapultak.