Ezt hallván, látván, nem jött, hogy higgyem: miként lehet ilyen kétbalkezes egy kormánykereket két kézzel forgató, mindenre elszánt merénylő, hogy így elveszítse fejét és iratait? Szerencsére, őt már nem lehet kihallgatni, így a terrorcselekményt rá lehet kenni, mert a talján rendőrök Milánóban rutinellenőrzés közben végeztek vele. Pedig nem is tudták, hogy ő a gyanúsított! Ha élne, azzal védekezhetne, hogy nem is terrorista, hanem csak egy tenorista, aki a milánói Scalába jött énekelni. Csakis ilyen véletlenszerű igazoltatás során végezhetnek egy-egy merénylővel, hiszen a németek közveszélyes iszlamistaként tartották számon Amrit is, ezért szokás szerint hagyták szabadon fut(korász)ni, mivel remélték, háborítatlanul végrehajt legalább egy gyilkos akciót, azután majd jogszerűen, a törvény teljes szigorával csaphatnak le rá, és tehetik ártalmatlanná.

Miután az Iszlám Állam terrorszervezet magára vállalta e gaztettet, gyanítani lehet, hogy nem is a lelőtt tunéziai Amri hajtotta végre a terrorcselekményt, az ő iratait és nyomait az IÁ rejtette el a kamionban azzal szándékkal, hogy rátereljék a gyanút. Miután már nem él, védekezni sem tud. A terrorszervezet így menti saját emberét, az igazi tettest, hogy máskor is hasonló hős cselekedeteket tudjon elművelni. Lehetséges, hogy ez a tunéziai valójában az Iszlám Állam ellensége, s azért dobták fel, mert nem akart kötélnek, jobban mondva merénylőnek állni, s olasz rendőrnek öltözött iszlamisták lőtték le?

Miután egy harcos terrorista belehajtott a berliniek békés karácsonyi vásárába, és emlékezvén a hasonló régebbi nizzai gyilkosra, aki szintén kamionnal ölt, nem beszélve Marosvásárhely fekete márciusának teherautó-sofőrjéről, a minap szorongó szívvel mentem ki a szentgyörgyi karácsonyi vásár színterére. Először is távolabbról, a parkból tanulmányoztam a terepet, a menekülési útvonalakat, s csak azután merészkedtem ki a vásári forgatagba.

Úgy nézett ki, nem tanultunk a korábbi kamionos merényletekből, mert a karácsonyi vásár színtere szinte védtelennek tűnt egy, a berlinihez hasonló terrorakció ellen. A Mikó felőli részen még vannak könnyebb betonelemek, amelyek nehezíthetik egy elszánt kamionos gyilkos akcióját, de másik oldalon, a Szent György-szobor mellé nincs semmi akadály gördítve, ami meggátolhatná egy kamion begurulását a térre. A Mihai Viteazul-szobor felől a teret a sárkánydomb-kezdemény védi, amit ugyan fúr a prefektúra, viszont halált megvető hősiséggel véd a városi tanács. Most azzal lehetne érvelni, hogy nem művészieskedő szempontokat követve, hanem egy esetleges, alattomos, kamionos merénylet ellen hordunk össze hetet-havat és a dombot. Így a honvédelmi minisztérium, a titkosszolgálat és az ellenkező román tanácsosok is egyetértenének a központ dombosodásával. Sőt, azzal is, hogy a főtéri karácsonyi és más vásárok eltakarása végett székely zászlók lengjenek a domb tetején.

Végül is akkor nyugodtam meg, amikor nem titkolt szándékkal, autóval indultam el a város különböző pontjaira vásárolni. (Én magam követtem el rablótámadást saját pénztárcám ellen!). Szóval, vezetés közben láttam, nemhogy nagy kamionnal, de kisautóval is lehetetlen megközelíteni az állomás felől a központot a nagy forgalom miatt. Hiába taszigálja egy teherautó biliárddákóként félre a feltorlódott személygépkocsikat, abba beletörik a merénylő bicskája, összetörik kamionja, s semmi esélye nincs eljutni a vásárig. Délről, Szemerja felől, akárcsak Csíkszereda irányából támadva, először is város körüli útra kell indulnia, és az alatt, ha a sok behajtani tilos táblát nem is veszi figyelembe, az utcák két oldalán parkoló autóktól soha nem jutna el a célpontig.

Megkérdeztem az árusokat is: tartanak-e egy kamionos terrorcselekménytől? Azt válaszolták: egyébtől nem félnek, csak egy alattomos támadástól, amelyik a park irányából, a fogyasztóvédelem részéről jöhet.