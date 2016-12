A HVG.hu azt közölte a Reutersre hivatkozva, a 35 orosz diplomata kiutasítása mellett az Egyesült Államok lezár két objektumot is New Yorkban, illetve Marylandben, az ott dolgozó orosz hivatalnokokat péntek déltől már nem engedik be. A forrás szerint Washington így válaszol az amerikai diplomatákat érő kampányszerű orosz zaklatásokra Moszkvában. Közben a Taszsz hírügynökség azt is közölte, hogy az Egyesült Államok az amerikai választásokkal kapcsolatos orosz hackertámadások miatt szankció­kat vezetett be Oroszországgal szemben. Az erről szóló rendeletet a tisztségéből januárban távozó Barack Obama amerikai elnök tegnap írta alá. Obama szerint a szankciók szükséges és megfelelő választ jelentenek Moszkvának arra a törekvésére, hogy a nemzetközileg elfogadott viselkedési normák semmibevételével aláássa az amerikai érdekeket.