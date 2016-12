Akárcsak tavaly, az esemény helyszíne most is a megyeszékszékhely főtere és az Erzsébet park volt. A résztvevőknek – egyedül vagy társaságban – egy óra állt rendelkezésükre, hogy szaladjanak, mozogjanak, ki-ki a saját tempójában, a futók között pedig ott voltak az MSC fiatal kézilabdázói, a Shoto-Team és a Sport-All karatékái is. A szervezők elmondása szerint a már hagyományos megmozdulás elérte célját, hiszen a szaladók jókedvvel búcsúztatták a 2016-os esztendőt.

A rendezvényt támogatta a Kovászna Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság, az Ervin Impex, a Bertis, a Diószegi pékség, az ASIMCOV és a Tein Teázó.

A Gáll Lajos Futókör sikerekben gazdag boldog új évet kíván minden tagjának, sportolónak, edzőnek és mindazoknak, akik szeretik és támogatják a sportot. (tif)